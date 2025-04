CoD Warzone: Kilo 141 Loadout – Die besten Aufsätze für das Sturmgewehr

In Warzone kam das Sturmgewehr „Kilo 141“ mit Season 3 ins Spiel und ist eine starke Wahl für den Battle-Royale-Modus. Wir zeigen euch starke Setups mit Aufsätzen.

Am 2. April 2025 startete Season 3 in CoD: Black Ops 3 und brachte einen frischen Battle Pass und damit auch neue Waffen ins Spiel. Einen Tag später kehrte Verdansk zu Warzone zurück – die beliebteste Map des Battle Royales, mit der 2020 alles losging.

Was ist das für eine Waffe? Eine der Waffen, die sich unmittelbar nach dem Start als eine starke Wahl herausgestellt hat, ist die Kilo 141. Das Sturmgewehr eignet sich besonders für mittlere Distanzen und kann mit einer MP kombiniert werden. Wir zeigen euch zwei Setups, mit denen ihr eure Gegner in Verdansk ausschalten könnt.

Warzone: Meta-Loadout für die Kilo 141

Die Kilo 141 ist ein vollautomatisches Sturmgewehr mit einer guten Handhabung und einer stabilen Feuerrate. Schon damals war die Kilo 141 eine beliebte Wahl auf Verdansk und ist laut wzstats.gg auch jetzt eine der besten Waffen für den Battle-Royale-Modus.

Laut Content Creator und Warzone-Experte Stylerz lässt sich das Sturmgewehr auch gut ohne Visier spielen, um einen weiteren Aufsatzplatz benutzen zu können (via YouTube). Wollt ihr dennoch ein Visier benutzen, empfiehlt er das „3x-Visier Willis“, das ihr statt eines Griffs mitnehmen könnt.

Diese Aufsätze braucht ihr in Warzone:

Mündung : Schalldämpfer (Monolith)

: Schalldämpfer (Monolith) Lauf : Lauf mit Progressivdrall

: Lauf mit Progressivdrall Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Magazin : Magazinerweiterung II

: Magazinerweiterung II Griff: Schnellzieh-Griff

Aufsätze auf Englisch Muzzle : Monolithic Suppressor

: Monolithic Suppressor Barrel : Gain-Twist Barrel

: Gain-Twist Barrel Underbarrel : Vertical Foregrip

: Vertical Foregrip Magazine : Extended Mag II

: Extended Mag II Rear Grip: Quickdraw Grip

Was macht das Setup stark? Mit den Aufsätzen schießt ihr laut Stylerz fast „auf der Stelle“, habt also einen gut kontrollierbaren Rückstoß. Das ändere sich auch mit dem „3x-Visier Willis“ nicht. Der Schalldämpfer erhöht die Reichweite und die Geschossgeschwindigkeit – letztere wird durch den Lauf zusätzlich gesteigert. Der Vertikale Vordergriff erhöht die Rückstoßkontrolle, während ihr mit dem Griff schneller ins Visier kommt.

Warzone: Loadout für die Kilo 141 mit 8 Aufsätzen

Falls ihr lieber mit 8 Aufsätzen und noch weniger Rückstoß spielen möchtet, bieten sich folgende Aufsätze an, die wzstats.gg empfiehlt. Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze ausrüsten zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

Visier : Reflexvisier Volzhskiy (schaltet ihr über die AK-74 frei)

: Reflexvisier Volzhskiy (schaltet ihr über die AK-74 frei) Mündung : Kompensator

: Kompensator Lauf : Verstärkter Lauf

: Verstärkter Lauf Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Magazin : Magazinerweiterung II

: Magazinerweiterung II Griff : Kommando-Griff

: Kommando-Griff Schaft : Schwerer Schaft

: Schwerer Schaft Feuermodifikationen: Rückstoßfedern

Aufsätze auf Englisch Optic : Volzhskiy Reflex

: Volzhskiy Reflex Muzzle : Compensator

: Compensator Barrel : Reinforced Barrel

: Reinforced Barrel Underbarrel : Vertical Foregrip

: Vertical Foregrip Magazine : Extended Mag II

: Extended Mag II Rear Grip : Commando Grip

: Commando Grip Stock : Heavy Stock

: Heavy Stock Fire Mods: Recoil Springs

Mit der Wildcard könnt ihr als Zweitwaffe nur eine Pistole oder einen Raketenwerfer ausrüsten. Schnappt euch also eine andere Waffe und rüstet sie stattdessen aus, sobald ihr in Verdansk gelandet seid.

Wie schalte ich die Waffe frei? Ihr erhaltet die Kilo 141, wenn ihr euch in dem Battle-Royale-Modus in Call of Duty anmeldet. Wollt ihr ohnehin Warzone zocken, erhaltet ihr die Waffe somit automatisch, sobald ihr es in der Übersicht startet.

