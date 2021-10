Mieser Schütze hat einmal die Chance, ein Finale in CoD Warzone zu gewinnen – Vermasselt es episch

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

W ie ging das Drama aus? Am Ende war das komplette Magazin leer und der Gegner immer noch putzmunter. Mit einem beherzten Schuss aus seinem Scharfschützen-Gewehr konnte er den Feind dann aber doch down schießen. Der Feind hat jedoch eine Selbst-Wiederbelebung dabei.

Er legte also an, zielte und schoss. Seine Salven gingen aber fast komplett daneben und nur selten einmal streifte er die Körperpanzerung des Gegners. Der rannte derweil wie ein aufgeschrecktes Huhn herum, während überall um ihn herum Kugeln einschlugen.

Wie war die Situation? Ein Warzone-Spieler und reddit-User namens SMOKEYx64 war in einem Match von CoD Warzone bereits ausgeschieden. Doch er schaute weiter zu und wollte wissen, wie das finale Duell zwischen den beiden letzten Spielern in der Lobby wohl ausgehen würde.

In Call of Duty: Warzone hat es ein schlechter Spieler mit viel Glück in das Finale geschafft. Er hatte außerdem eine perfekte Position und den Gegner in der Falle. Trotzdem versaute er sich selbst den Sieg auf höchst peinliche Art und Weise!

