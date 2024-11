CoD Warzone erfüllt euren größten Traum, nimmt die nervigste Waffe aus dem Spiel

Eine Waffe hat vielen Spielern den Spaß an Call of Duty: Warzone genommen. Jetzt wurde sie aus dem Spiel entfernt.

Um welche Waffe geht es?

Mit dem Start von Season 1 in Black Ops 6 wurde Warzone in das neuste Call of Duty integriert und damit der Einsatzschild aus Call of Duty: Warzone entfernt.

In der Vergangenheit war der Einsatzschild wohl die meistgehasste und nervigste Waffe des Spiels. Sogar versuchte Nerfs schlugen fehl, was die Spieler abermals frustrierte.

Warum wurde der Einsatzschild aus Warzone entfernt? Der Einsatzschild ist nicht in Black Ops 6 verfügbar und so wurde der Schild einfach mit der Integration von Warzone in das aktuelle Call of Duty aus dem Battle Royale entfernt.

Eine starke Wahl mit wenigen Kontern

Was machte die Waffe so nervig? Ihr konntet mit dem ausgerüsteten Einsatzschild auf Gegner zulaufen und wart dabei durch den Schild selbst flächendeckend geschützt. So war es euch möglich, euren Kontrahenten unter Druck zu setzen und die Distanz zu ihm zu verringern und gegebenenfalls sogar mit einem Nahkampfangriff anzugreifen.

Außerdem brachte euch der Einsatzschild selbst dann einen Vorteil, wenn ihr ihn nicht aktiv genutzt habt. Eure Spielfigur trägt den Schild auf dem Rücken, wenn ihr eine andere Primärwaffe ausrüstet, wodurch ihr vor Beschuss von hinten geschützt seid.

Der Schild war demnach in nahezu jeder Situation eine starke Wahl und konnte ohne explosive Gadgets wie Semtex-Granaten nicht gekontert werden. Das sorgte in den vergangenen Monaten für viel Frust unter den Spielern, weshalb es in den sozialen Netzwerken immer wieder Posts von Spielern gab, die den Schild arg kritisierten.

Ein Nutzer schrieb vor 8 Monaten auf Reddit: „Einsatzschilde ruinieren das Spiel.“

Ein anderer Nutzer meckerte etwa 2 Monate später ebenfalls auf Reddit: „Einsatzschilde sind für Feiglinge.“

Es lassen sich mit Leichtigkeit eine Vielzahl solcher Posts oder Kommentare finden. Und wer den Einsatzschild nicht hasst, der nutzte ihn häufig selbst, um die eigenen Chancen auf einen Sieg zu erhöhen.

Insgesamt ist der Konsens, dass die Schilde mehr Kontermöglichkeiten gebraucht hätten. So waren die Spieler gezwungen, Semtex und Bohrladungen zu spielen, weil sie sonst in einem 1v1 keine Chance gehabt hätten.