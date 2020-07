In Call of Duty: Warzone gibt es schon länger das Gerücht um eine „Counter UAV“, also eine Drohne, die andere Drohnen stört. Direkt könnt ihr dieses Item noch nicht kaufen, aber durch einen Trick bekommt ihr sie trotzdem und noch einen dicken Bonus oben drauf!

Was hat es mit den UAVs und Counter-UAVs auf sich? In Warzone könnt ihr euch für 4.000 $ eine UAV als Killstreak kaufen. Das ist eine Drohne, die über dem Schlachtfeld kreist und begrenzt Gegner aufspürt. Es sei denn, sie haben den Perk „Geist“.

Doch es gibt schon länger das Gerücht, das eine „Counter-UAV“ kommen soll. Die macht das Gegenteil der Aufklärungsdrohne und stört euer HUD und eure Minimap. Ein Spieler auf reddit hat schon erlebt, was die Counter-Drohne macht und es gibt auch eine Ansage dazu, die vor der Stördrohne warnt.

Kaufen kann man das Ding allerdings (noch) nicht. Doch es gibt einen Trick, wie ihr sie trotzdem bekommt.

Counter UAV und Advanced UAV auf einmal – So geht‘s

Wie bekomme ich die Counter-UAV: Regulär gibt es die Anti-Drohne nicht. Doch wer laut der Seite viermal eine reguläre UAV kauft und alle auf einmal raushaut, der erhält laut der Seite Dexerto die begehrte Counter-UAV-Drohne. Das kostet jedoch stolze 16.000 Dollar und ist ein herber Preis für ein paar Sekunden gestörte Minimap der Gegner.

Darum lohnt es sich doch: Allerdings wird der hohe Preis der Stördrohne wiederum relativiert, da ihr nach wie vor etwas Besonderes bekommt, wenn ihr dreimal die UAV loslasst. Denn nach wie vor setzt dies die überlegene Advanced UAV frei. Das ist eine Drohne, die alle Gegner aufdeckt und auch den Ghost-Perk ignoriert.

So sehen die Drohnen aus.

Ihr bekommt also für eure 16.000 Dollar sowohl selbst die optimale Aufklärung und dazu noch werden eure Gegner quasi blind. Das lohnt sich dann schon eher. Wenn ihr also eine Menge Geld habt und keine Freunde, die das Gulag verpasst haben, zurück ins Spiel kaufen braucht, dann könnt ihr darüber nachdenken, da Geld in die Drohnen zu investieren.

Wahrscheinlich, so Dexerto, wollte die Counter-UAV aber bald zu einem humaneren Preis in den Shop im Spiel kommen. So lange könnt ihr euch aber mit unseren Tipps und Tricks zu den optimalen Loadouts und Perks in Call of Duty: Warzone ideal ausrüsten und so viele Kills und Siege holen. Viel Spaß!