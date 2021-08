CoD Warzone verrät endlich Start-Datum der Season 5 – Zeigt ersten Trailer

In Kürze startet bei Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD Warzone die Season 5. Nun wurde offiziell verraten, wann genau. Zudem gab es zur Einstimmung bereits den Cinematic-Trailer zur neuen Saison.

Was ist bei CoD gerade los? Bei CoD Cold War und dem Battle Royale Warzone steht die nunmehr 5. Saison vor der Tür. Doch wann genau sie startet – dazu gab es keine offiziellen Infos. Bis jetzt. Denn vor Kurzem hat der Twitter-Account von Call of Duty endlich ein handfestes Datum verraten.

Wann startet die Season 5? Die Season 5 von Black Ops Cold War und Warzone geht am 12. August an den Start.

Je nach genauer Start-Zeit in den USA könnte es aber sein, dass die neue Saison bei uns erst am frühen Morgen des 13. August beginnt. Sobald es eine konkrete Uhrzeit gibt, werden wir die Info schnellstmöglich hier ergänzen.

Der erste Trailer zur neuen Season 5: Zudem lieferte man quasi parallel zu dem Tweet den ersten Trailer zur Season 5. Dabei handelt es sich um ein neues Cinematic, das traditionell zur Einführung einer neuen Saison ingame gezeigt wird und die Story in der Warzone Stück für Stück vorantreibt.

Dabei gibt es aber schon mal einen ersten Blick auf den neuen Operator der Saison sowie eine neue Waffe in Aktion. Laut einem Leak soll der Name des neuen weiblichen Operators Kitsune sein und es sich bei der neuen Waffe um die MP Tec-9 handeln. Offizielle Infos gab es dazu aber bislang nicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer genauer anschauen:

Was weiß man bereits über die Season 5? Richtig vorgestellt wurde die neue Saison noch nicht, dies dürfte jedoch in den nächsten Tagen erfolgen, da Season 5 bereits am 12. August startet. Alles, was man bisher über die kommende Season weiß und mutmaßt, haben wir hier aber bereits für euch zusammengefasst: CoD Cold War & Warzone: Alles, was wir zur Season 5 wissen – Start, Leaks, Gerüchte

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf die neuen Inhalte und seid direkt zum Start der neuen Season 5 dabei? Geht CoD Warzone in euren Augen langsam die Puste aus? Oder habt ihr das Battle Royale längst zur Seite gelegt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.