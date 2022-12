CoD Warzone 2: Wenn ihr eine Sache an eurem Gameplay ändert, seid ihr sofort besser

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Ihr könnt auch mit Ködern arbeiten. Lasst ein Team-Mitglied immer am Boden und sorgt dafür, dass der Mitspieler die feindlichen Teams in eure Schusslinie lockt, während ihr mit einem Sniper oder stabilem Sturmgewehr auf dem Dach hockt und die Kills farmt.

Viele Spieler unterschätzen die Macht einer erhöhten Position in einem Battle Royale. Sie denken nicht an die Vorteile oder empfinden es als zu aufwändig, jedes Mal nach einem starken High-Ground zu suchen.

Wieso ist der Tipp so hilfreich? Steht ihr über euren Feinden, dann seid ihr in den meisten Fällen im Vorteil. Hier nur ein paar der Gründe dafür:

In einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone 2 gibt es keine allgemeingültige Formel, um sich einen Sieg zu sichern. Ein Rucksack voller Selbst-Wiederbelebungen kann manchmal helfen, aber generell müsst ihr auf eure Fähigkeiten vertrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Call of Duty: Warzone 2 vergibt nur wenige Fehler. Eine falsche Entscheidung und man sitzt im Gulag oder ist auf dem Weg zurück in die Lobby. Wenn ihr jedoch eine Kleinigkeit an eurem Gameplay anpasst, verbessert ihr eure Chancen in vielen Gefechten direkt.

