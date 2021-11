CoD Vanguard bringt sein erstes Update 1.05 – Repariert Camos und den Zombie-Modus

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Welche Probleme wurden gefixt? Insgesamt zählen die CoD-Entwickler in den Patch Notes 16 kleinere und größere Fehler auf, an denen sie gearbeitet haben:

Insert

You are going to send email to