CoD Vanguard: Cheater blamiert sich auf Twitch – Verliert trotz Hack und kassiert Perma-Bann

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Manche Schummler sind dabei allerdings auch völlig schmerzfrei, wenn es ums Streamen & Cheaten geht. So wie dieser Kollege in Warzone:

Daraufhin meldete sich auch der Veranstalter zu Wort, die Seite GameBattles. Auf Twitter macht GameBattles klar, dass der Cheater permanent gebannt ist. Er darf nicht wieder an Turnieren teilnehmen ( via twitter.com ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selbst solche Turniere bleiben nicht von Cheatern verschont – so auch bei einem Turnier am 03. Mai 2022. Allerdings war es kein Problem, den Schummler zu überführen. Denn der streamte seine Wallhacks live auf Twitch:

Cheater sind die Geißel moderner Online-Spiele und leider auch in Call of Duty: Vanguard an der Tagesordnung. Manchmal sortieren sich schummelnde Spieler sogar selbst aus, da muss nicht mal das Anti-Cheat-System RICOCHET helfen.

Insert

You are going to send email to