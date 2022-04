Mit Ni no Kuni: Cross Worlds kommt ein MMORPG zum bekannten Rollenspiel bald auch zu uns in den Westen. Seht hier frisches Gameplay.

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wer ist eigentlich Fifakill? Ethan „Fifakill“ Pink ist vor allem in der Szene von Call of Duty: Warzone sehr bekannt. Dort gewinnt er regelmäßig Turniere und sackt dicke Preisgelder ein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fifakill ist ein bekannter Spieler und Streamer von Call of Duty: Warzone . Im Laufe seiner Karriere hat er an vielen Turnieren teilgenommen und auch einige gewonnen. Nun jedoch hat er erstmal eine Sperre von 3 Tagen auf Twitch bekommen. Grund dafür soll das Pixel-Art von einem Würstchen sein.

Insert

You are going to send email to