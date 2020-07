In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone könnt ihr euch im SpecOps-Modus einen neuen Skin für den Operator Yegor freispielen. MeinMMO verrät euch, wie ihr ihn bekommen könnt.

Das ist jetzt neu: Für den ukrainischen Operator Yegor könnt ihr nun den „The Chilled Out“-Skin erhalten. Dieser ist ganz blau gehalten und verpasst dem Operator einen etwas seriöseren Eindruck – die Skins von Yegor erinnerten teilweise Spieler sogar an eine Netflix-Serie.

Der Skin muss von euch allerdings nicht gekauft werden. Ihr könnt ihn euch freispielen, indem ihr einen vielleicht vergessenen Modus reaktiviert: Spec Ops.

So kommt ihr an den neuen Yegor-Skin

Das müsst ihr machen: Um den Skin zu verdienen, müsst ihr in den Spec Ops-Modus gehen. Dort könnt ihr im Coop Missionen erledigen und Belohnungen verdienen.

Im Spec Ops-Modus müsst ihr dann die Spezialeinheit-Mission „Schatulle – Veteran-Modifiziert“ erledigen. Darin sollt ihr in die Verdansk-Bank eindringen und den Schlüssel für Finanz-Netwerk finden. Wenn ihr diese Mission besteht, dann erhaltet ihr den besonderen Yegor-Skin.

Diese Mission müsst ihr erfolgreich abschließen.

Hier ist die Schwierigkeit: Die Missionen des Spec-Ops-Modus sind knackig und ihr solltet mit einem ganzen Team antreten, da ihr die modifizierte Veteranen-Version packen müsst. Ihr spielt also nicht nur die normale Operation, sondern es laufen noch 3 Modifikatoren nebenbei:

Munitions-Schwund – Eure Magazine leeren sich mit der Zeit von allein

Trupp-Link – Ein der nähe von Kameraden macht ihr mehr Schaden und heilt euch besser

Gasmärtyrertum – Erledigte Feinde verlieren eine scharfe Gasgranate

Sucht euch am besten 3 Mitspieler, die ebenfalls Bock auf den Skin haben oder versucht es mit dem Match-Making und kommuniziert mit euren Mitspielern. Mit ein bisschen Planung packt ihr das. Hier gibts einen deutschen Guide für die Mission, ohne Modifikatoren:

Wie lange gilt diese Aktion? Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr den Yegor-Skin haben wollt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Schon nächste Woche – vermutlich Dienstag oder Mittwoch – wird der Skin bei der Mission verschwinden und es gibt neue Belohnungen.

Hier gibt es eine neue Waffe für euch: Wenn ihr nicht so scharf auf den neuen Skin seid, dann solltet ihr euch allerdings eine neue Sniper sichern. Das Scharfschützengewehr Rytec AMR könnt ihr nun durch eine Challenge im Spiel freischalten. In unserem Guide dazu beschreiben wir euch, wie ihr bestmöglich an die neue Wumme kommt.