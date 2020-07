CoD MW & Warzone: Leak kündigt Waffen-Bundle der Weltmeister an, mit 69 Items

Zur Feier des Abschlusses der offiziellen „Call of Duty“-Liga bringen Modern Warfare und Warzone wohl ein dickes Waffen-Bundle mit mehr als 70 Cosmetics. Für alle, die sich auf dem Schlachtfeld wie ein Weltmeister fühlen wollen.

Was ist das für ein Bundle? Kosmetische Items gehören bei Call of Duty schon seit Jahren zum Standard. Nach der großen Kritik an dem Loot-Box-System, zum Beispiel bei Black Ops 4, führte Call of Duty: Modern Warfare ein „Battle Pass“-System und kaufbare Cosmetic-Bundles ein.

Diese Bundles enthalten meist Blaupausen von Waffen, Talismane und andere Cosmetics, mit denen ihr eure Soldaten schmücken könnt.

Nun ist ein Bundle in der Datenbank des „CoD Trackers“ aufgetaucht, das wohl 69 Items enthält, darunter Nachbauten der Waffen mit Setups, die in der CDL viel genutzt werden. Damit könnt ihr, elegant wie ein Weltmeister, um die Ecken der CoD-Maps sliden oder in der Warzone Headshots verteilen.

3 CDL-Waffen und haufenweise Sticker im Champs-Bundle

Was ist da alles drin? Das Bundle ist noch nicht online. Es kam schon öfter vor, dass Bundles, die in der „Kosmetischen Datenbank“ vor dem Release auftauchen. Die Inhalte könnten sich also noch ändern. Aktuell spricht die Beschreibung von insgesamt 70 Items. Demnach kann man „wie ein Pro spielen“ mit:

Blaupausen für M4A1, HDR und M19

55 Unterschriften der CDL-Pros mit Team-Emblem als Waffen-Sticker

3 Visitenkarten

3 Embleme

2 Talismane

3 Sprays

Selbst ohne die Sticker wäre dieses Bundle mit 15 Items vergleichsweise groß, doch durch die vielen Sticker wird das Paket zu einem Mega-Bundle mit 69 Cosmetics. Ein reddit-Beitrag zeigt Waffen und Talismane:

Wann kann ich das kaufen und wie viel kostet es? Die Ligaspiele der CDL laufen noch bis Ende Juli und danach kommt noch das „Championship Weekend“. Das Datum für die Veranstaltung steht noch nicht fest, doch wahrscheinlich gibts das Bundle erst im August. Wenn ihr bis dahin schonmal ein paar Weltmeister-Setups probieren wollt, zeigt euch hier „Attach“ sein Loadout.

Auch der Preis ist noch unklar. Normalerweise sieht man die Preise der ausgewählten Bundles, auch schon vor der Veröffentlichung. Womöglich ändert sich auch noch was an dem Bundle und die bisherige Version ist nur ein Platzhalter.

Wie siehts aktuell in der CDL aus? Die Liga veranstaltet über die ganze Saison 13 Events mit denen sich 11 Teams, aus 11 verschiedenen Städten aus den USA und Europa, eine gute Ausgangs-Position für die Final-Spiele sichern können. Aktuell schlägt sich das Team „Atlanta FaZe“ am besten. Sie konnten die meisten Match-Wins für sich verzeichnen.

Zur Weltmeisterschaft kann das aber ganz anders aussehen. Läuft sie so ab wie im letzten Jahr, kommen zu den Pro-Teams auch noch Mannschaften aus dem Amateur-Bereich dazu und wirbeln das Feld auf. Sollte ein Amateur-Team gewinnen, kriegt ihr hier aber leider kein Weltmeister-Bundle mehr.