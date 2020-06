CoD MW: Profi Scump zeigt sein kompetitives MP5-Setup – So baut ihr es nach

Der bekannte Profi-Spieler Scump hat einen Blick auf sein MP5-Setup gewährt, das er in kompetitiven Matches von Call of Duty: Modern Warfare nutzt. Wir zeigen euch, auf welche Aufsätze er setzt und erklären, für wen sie die SMG damit am besten eignet.

Wer ist Scump überhaupt? Seth „Scump“ Abner ist ein langjähriger „Call of Duty“-Veteran und aktuell als Profi für die Chicago Huntsmen in der CoD-League unterwegs.

Er gilt dabei nicht nur als starker Spieler, sondern kann auch öfter als Experte glänzen, der tiefes und detailliertes Wissen zu vielen Aspekten rund um Waffen und Ausrüstung in CoD: Modern Warfare aufweist.

Nachdem sein Team vor Kurzem in der Liga erneut einen Sieg eingefahren hat, hat der Pro nun ein Setup für die beliebte Maschinenpistole MP5 gezeigt, auf das er selbst aktuell setzt. In dieser Konfiguration nutzt er die MP unter anderem in der Liga und Trainings-Matches.

Scumps MP5-Setup für CoD Modern Warfare

Wir zeigen euch hier, wie genau Scump seine MP5 aufgebaut hat, damit ihr sie mit dem selben Setup für euch im Multiplayer ausprobieren könnt. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja so eine neue Lieblingswaffe oder könnt danach den ein oder anderen Aufsatz eurer MP5 optimieren. Denn es handelt sich dabei um eines der stärksten Setups für diese Waffe (für den regulären Multiplayer).

Die Waffe: Bei der Waffe handelt es sich um die MP5, die zu den beliebtesten und besten Waffen im traditionellen Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare zählt.

Hier findet ihr noch einige interessante Artikel zu dieser SMG:

Die MP5

Auf diese Aufsätze setzt Scump für seine MP5: Bei seinem Setup reizt Scump die maximal 5 möglichen Attachments für die Waffe aus und setzt dabei vor allem auf Schaden, Mobilität und ADS-Speed.

Scump schwört auf folgende 5 Aufsätze:

Schaft: FTAC klappbar für eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit sowie eine schnellere ADS-Speed (Die Zeit, die man braucht, um ins Visier der Waffe zu kommen, also ZV-Geschwindigkeit)

Extra: Fingerfertigkeit für schnelleres Nachladen

Griff: Gemustertes Griffband für eine noch schnellere ZV-Geschwindigkeit sowie ein schnellere Feuerbereitschaft nach dem Sprint

Munition: 10mm 30 Schuss Auto-Magazin für mehr Reichweite und höheren Schaden

Unterlauf: Schützen-Vordergriff für bessere Rückstoßkontrolle (oder Kommando-Vordergriff für eine höhere Zielstabilität und eine höhere Stabilisierung von Rückstoß)

Die MP5

Für wen eignet sich die MP5 in dieser Konfiguration? Die Waffe ist so im Prinzip fast komplett auf den Run&Gun-Spielstil ausgelegt – also auf schnelle Bewegung und Kämpfe auf vergleichsweise Kurze Distanz oder engem Raum.

Wem das zuspricht, sollte dieses Setup definitiv mal ausprobieren. Wer eher auf weitere Entfernungen kämpft, sollte es dann vielleicht mit einem Sturmgewehr probieren – beispielsweise mit der beliebten Grau: CoD MW & Warzone: OP-Setup macht die Grau 5.56 zu einem Top-Sturmgewehr

Was ist mit Perks fürs Loadout? Diese hat Scump nicht verraten. Doch da sein MP5-Setup auf Run&Gun ausgerichtet ist, empfehlen sich dafür folgende Perks:

Blau: Eiltempo oder Zusammenflicken

Rot: Geist oder Hardliner

Gelb: Kundschafter oder Eifrig

Die MP5

Weitere Details zum entsprechenden Spielstil gibt es hier: Das ist die ultimative „Run&Gun“-Waffe in CoD Modern Warfare – So baut Ihr sie

Übrigens, dabei handelt es sich um ein individuelles Setup eines Profis. Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder mit dieser Konfiguration zurechtkommt. Auch kann es gut sein, dass ihr mit anderen Aufsätzen bei dieser Waffe besser performt. Falls ihr noch selber gerne mit Scumps Setup herumexperimentieren und das besser an euch anpassen wollt – hier sind 5 Aufsätze, die wir in CoD Modern Warfare auf jeder Waffe empfehlen.