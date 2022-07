Wer kostenlos am Early Access der Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 2 teilnehmen möchte, braucht etwas Zeit und Glück: Turnier-Zuschauer können auf YouTube einen Zugang gewinnen.

So läuft der Beta-Zugang eigentlich: Wenn ihr einen sicheren Weg in die Early-Access-Beta-Phase des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare 2 wollt, müsst ihr eigentlich über die Vorbestellung gehen.

Bestellt ihr eine der digitalen Version von Modern Warfare 2 vor, ist auch ein Zugang zu den vorzeitigen Beta-Tests des Spiels dabei. Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht, ein Leak weist aber auf mehrere Beta-Termine im September hin.

Das Problem: Die Vorbestellung ist nicht kostenlos, als Gratis-Test für euch selbst könnt ihr die Early-Access-Beta dann also nicht mehr nutzen. Dann könnt ihr euch nur auf Trailer und Fremdeindrücke des Spiels verlassen oder an der späteren offenen Beta teilnehmen, um auszumachen, ob MW2 etwas für euch ist.

Allerdings könnt ihr mit Glück einen von 50.000 Keys zur Early-Access Beta abstauben, wenn ihr den Profis auf YouTube zuschaut.

Profi-Turnier im August verteilt Beta-Tickets an glückliche Zuschauer

Was ist das für ein Event? Im August läuft die „Call of Duty League Championship“, die verschiedene Belohnungen an Zuschauer verteilt, die zwischen dem Zeiten 04. und 07. August bestimmte Viewing-Zeiten erreichen. Da sind zum Beispiel Doppel-XP-Token für Vanguard und Warzone dabei, aber auch tägliche Belohnungen wie Calling Cards, Embleme und Blueprints.

Am „Championship Sunday“ gibt es dann die Beta-Codes. Der Zeitraum beginnt am 07. August um 20:00 Uhr deutscher Zeit und endet voraussichtlich gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit (offizielle Zeit-Angabe: 11:00 AM PT bis 02:00 PM PT).

Was muss man tun, um mitzumachen? Man benötigt einen Activision- und einen YouTube-Account, die man miteinander verbindet. Das geht etwa über die offizielle CoD-Website zum Turnier.

Mit diesem Account muss man dann auch eingeloggt sein, um als Gewinner infrage zu kommen. Zudem muss man mindestens 18 Jahre alt sein.

Insgesamt werden bis zu 50.000 Beta-Codes per Zufall an die Zuschauer des Events verteilt, wobei jeder maximal einen Code bekommen kann. Wichtig: Man muss mindesten 60 Minuten lang zuschauen, um in den möglichen Gewinner-Pool zu kommen.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr gerne an der Beta teilnehmen, plant ihr sowieso schon den Kauf von Modern Warfare 2 oder kann euch das Spiel überhaupt nicht ansprechen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Eine Twitch-Streamerin wurde sogar schon zum Test von Modern Warfare 2 eingeladen. Doch das wiederum führte zum Bann in Warzone.