Die Macher von Call of Duty: Modern Warfare brachten am Abend des 20. Dezembers plötzlich ein weiteres kleines Update auf PC, PS4, Xbox One , das eine Vielzahl von Problemen fixt. Wir schauen auf die Patch-Notes vom 20.12.

Der große Update 1.12 ist grade mal ein paar Tage alt, da schiebt Call of Duty: Modern Warfare bereits einen neuen Patch hinterher. Er repariert zum Beispiel die Schneebälle auf der neuen Winterkarte. Was sonst noch im neuen Patch steckt, erfahrt ihr hier.

Alle Infos zum Season 1-Refresh vom 18. Dezember findet ihr hier.

Update vom 20.12. – Deutsche Patch Notes für PC, XBox und PS4

Muss ich für den Patch was runterladen? Der aktuelle Patch kam am 20. Dezember und war ein Backend-Update. Ihr musstet also keine Daten außerhalb des Spiels downloaden, alles geht mehr oder weniger automatisch.

Modern Warfare ist bald 2 Monate draußen, doch bei vielen Spieler knallt es immer noch täglich auf dem Bildschirm.

Was brachte der kleine Patch? Die Änderungen fallen alle in die Kategorie „Allgemeine Anpassungen“ und beheben einige Fehler im Spiel. Jedoch wurde auch die Kollision der Spieler in der Nähe von Wänden verbessert.

Wenn ihr mit Maus und Tastatur unterwegs wart, konnte es zu einem Fehler kommen, wenn ihr einen Rechtsklick auf einen Spieler gemacht habt, der nicht in eurer Freundesliste war.

Verbesserungen der Spieler-Kollision in der Nähe von Wänden Kollision in Videospielen hat etwas mit der Genauigkeit der Überschneidung der einzelnen grafischen Elemente zu tun. Wenn ein Spieler neben einer Wand steht, dürften jetzt weniger Teile der Spielfigur in der Wand stecken.

Manchmal erhielten Spieler, die eine Juggernaut-Abschuss-Serie gerufen haben, einen zweiten Juggernaut-Anzug.

Ein paar Exploit-Fixes

Es gab einen Bug, der dazu führte, dass Schneebälle auf der Wintermap von Docks explodierten, bevor sie eine Oberfläche berührten

Wenn ihr auf der festlich geschmückten Docks-Map unterwegs seid, um eure Gegner mit den gefixten Schneebällen zu bewerfen (Vergesst nicht den gelben Schneeball), schaut euch auch das neue Easter Egg an, dass Zurück in die Zukunft Fans derzeit feiern.

Die neue Map Shipment kam mit dem Update vom 18.12. Die Map ist zwar stressig, doch die Spieler kriegen nicht genug davon.

Um welche Exploits ging es?

Das Update wurde nur über die Infinity Ward-Homepage veröffentlicht und es gibt bisher keine Stellungnahme der Entwickler, welche Exploits genau jetzt behoben wurden.

Die beiden Punkte „Exploit-Fixes“ und die „Wand-Kollision“ könnten sich auf das Spiel mehr auswirken, als es den Anschein hat. Je nachdem, welche Probleme gefixt wurden und wie die Kollision verbessert wurde.

Gut möglich, dass ihr jetzt nicht mehr so nah an einer Wand entlang laufen könnt. Einzelheiten sind allerdings reine Spekulation, ohne ein Kommentar der Entwickler.

Habt ihr schon was von den Änderungen bemerkt? Welche Anpassungen würdet ihr euch derzeit am meisten von Modern Warfare wünschen?