CoD MW: In Season 3 geht’s endlich 3 nervigen Bugs an den Kragen

In Call of Duty: Modern Warfare steht die Season 3 an. Die soll endlich ein paar nervige Bugs beheben und dem regulären Multiplayer-Modus wieder etwas mehr Liebe zukommen lassen.

Das planen die Entwickler: In Call of Duty: Modern Warfare ist gerade der neue Battle-Royale-Modus Warzone besonders populär. Doch auch Fans des regulären Multiplayer-Modus brauchen sich keine Sorgen zu machen. Denn Season 3 steht an und die Entwickler haben die Fans zünftiger Mehrspieler-Gefechte nicht vergessen.

Derzeit sind nämlich einige Probleme besonders nervig und Joe Cecot, der Co-Design-Director beim Entwickler Infinity Ward, hat sich die Klagen der Spieler angehört.

CoD Modern Warfare: Season 3 startet am Mittwoch – Das wissen wir

Shotgun-Bug und Granaten-Glitch werden behoben

Joe Cecot ging auf diverse Bugs ein, die Spieler ihm berichteten. Es folgen 3 besonders prominente Fehler, die in Season 3 wohl behoben werden.

Das ist der Granaten-Bug: Ein Spieler berichtete, dass Stun-Granaten keinen Hit-Marker hervorriefen, selbst wenn sie getroffen hätten. Das sei besonders ärgerlich, weil so ein wichtiges Feature der Granaten flöten ginge. Der Bug war Cecot zwar neu, aber er werde ihn gleich auf die Fix-Liste setzen.

@JoeCecot @mediumb055 Super weird glitch last night where I didn’t get a hitmarker or any indication when I stunned another player but killcam shows I definitely did hit him… pic.twitter.com/FvF0ZUnFxk — Tyler (@Dy5function) April 4, 2020

Womöglich liegt der Bug an einer erst kürzlich erfolgten Granaten-Anpassung, um einen Bug zu beheben, der Controller-Spielern Vorteile verschaffte.

Das ist der Shotgun-Bug: Diverse Shotguns in Modern Warfare können auf sogenannte „Slugs“ umgerüstet werden. Das sind solide Geschosse (Im Gegensatz zur sonst üblichen Schrotladung), die eine bessere Reichweite haben, aber dafür einiges an Zielgenauigkeit voraussetzen. Blöd nur, dass man trotz genauem Zielen oft nix trifft. Da scheint ein Bug am Werk zu sein, den die Entwickler in Season 3 fixen wollen.

Das wird aus dem Bundle-Bug: Zuletzt sprach Cecot noch an, dass es endlich einen Fix für potenzielle Käufer des Ghost-Bundles auf der Xbox One geben werde. Denn auf der Konsole gibt es Probleme, dieses Paket zu kaufen, es kommt zu Fehlermeldungen. Auch hier sei man laut Cecot schon dran und erwarte einen Fix bis Season 3.

Ist das schon alles? Weitere geplante Fixes für Season 3 könnt ihr auch auf dem Trello-Board der Entwickler einsehen.

Was gibt’s noch in Season 3? Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare wird freilich nicht nur Bugfixes bringen. Es wird wohl allem Anschein nach auch 2 weitere klassische Maps für Fans des regulären Multiplayer-Modus geben. Damit dürfte es wieder einiges für Multiplayer-Fans zu tun geben.