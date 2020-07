Bei Call of Duty: Modern Warfare läuft aktuell ein Doppel-XP-Event, auf das sich zahlreiche Spieler gefreut haben. Doch viele Spieler beklagen, mit den Erfahrungspunkten würde es teils massive Probleme geben. Das sorgt für Frust.

Was hat es mit dem Doppel-XP-Event auf sich? Aktuell ist bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone die Season 4 in vollem Gange. Erst vor Kurzem kam ein großes Mid-Season-Update und brachte neue Inhalte wie beispielsweise die neue AMR-Sniper oder eine neue Multiplayer-Karte ins Spiel.

Zudem ist aktuell eine der beliebtesten Playlists im Spiel und seit dem Abend des 2. Juli läuft passend zu dem Ganzen nun auch ein Doppel-XP-Event. Das wollten viele Spieler nutzen, um Waffen zu leveln, ihren Rang zu pushen oder paar Tiers im Battle Pass gut zu machen.

Trotz Doppel-XP – Bei vielen überwiegt der Frust: Besonders in den USA haben sich viele auf die Double-XP am Wochenende gefreut. Denn dort ist aufgrund von Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli für viele langes Wochenende angesagt.

Viele freuten sich darauf, Waffen wie die neue AMR zu leveln

Doch bislang sorgte das Doppel-XP-Event bei vielen Spielern eher für Frust als für Freude. Denn genau mit der XP gibt es offenbar Probleme und Unregelmäßigkeiten. Es gibt zahlreiche Threads auf Reddit, in denen Spieler ihren Unmut äußern. Der prominenteste hat nach knapp 20 Stunden bereits mehr als 18.000 Upvotes und über 1.300 Kommentare.

Was beklagen die Spieler im Detail? Viele beklagten sich unmittelbar nach Beginn des Events, sie würden gefühlt nicht so viel Fortschritt erzielen, wie sonst von Doppel-XP-Wochenenden gewohnt – gerade, was Waffen-Level und Battle-Pass-Ränge angeht.

Dann stellten einige Spieler Nachforschungen an und stellten fest: Die XP wurde offenbar halbiert (wohl unabsichtlich) und mit dem Doppel-XP-Modifikator bekommt man so viel, wie sonst im regulären Spielbetrieb.

Das Interessante dabei: während manche ihren Unmut auch konkret mit Zahlen und Vergleichen belegen können, so sind offenbar viele, aber nicht alle Spieler von diesen Problemen betroffen oder stoßen nur in einigen Bereichen auf Unregelmäßigkeiten.

Viele haben sich auf die Action am Doppel-XP-Wochenende gefreut

Einige sagen zum Beispiel auch, bei Waffen-XP würde man gut vorankommen und wirklich die doppelte Menge bekommen, während man bei den Battle-Pass-Tiers stockt und andersherum.

Wiederum andere sagen, das sie ihre Kumpels bei Battle-Pass-Rängen überholen, aber beim saisonalen Spieler-Level komischerweise hinterher hängen.

Manche berichten auch davon, dass sie in manchen Runden nur regulär Erfahrungspunkte bekommen und in anderen dann wiederum überproportional viel. So, dass es fast den Eindruck macht, als bekäme man die zuvor nicht angerechnete Extra-XP dann später in Schüben nachgereicht.

Und so manch einer weist darauf hin, dass solche Events bereits seit geraumer Zeit Probleme mit der XP-Verteilung haben.

Mittlerweile (seit dem frühen Morgen des 4. Juli nach deutscher Zeit) berichten einige Spieler, dass sich die Lage für sie normalisiert, also das sie nun die korrekte Menge XP bekommen und das Problem wohl behoben wurde. Doch es gibt weiterhin Spieler, bei denen es offenbar immer noch nicht rund läuft.

Die neue AMR in Action

Kurzum: Das Doppel-XP-Event, worauf sich viele gefreut haben, macht offenbar bei vielen, wenn auch nicht bei allen Spielern Probleme und weist teils starke Inkonsistenzen auf. Infinity Ward hat sich bislang noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Wie sind eure Erfahrungen? Gerade, da nicht alle Spieler davon betroffen sind, wollen wir von euch wissen: Wie läuft das Doppel-XP-Event bei euch? Habt auch ihr Probleme oder Unregelmäßigkeiten mit dem Bonus-Erfahrungspunkten festgestellt? Oder könnt ihr den ganzen Wirbel nicht nachvollziehen und bei euch läuft alles glatt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Übrigens, mit dem Mid-Season-Update brachten CoD Modern Warfare und Warzone das größte Waffen-Update seit Release. Hier die wichtigsten Buffs & Nerfs