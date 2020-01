In rasanten Ego-Shootern wie Call of Duty: Modern Warfare sind die Schusswaffen das wichtigste Instrument, um gegen eure Widersacher zu bestehen. Ein neuer Bug hat allerdings etwas dagegen und macht eure Waffen völlig nutzlos. Erfahrt hier, was ihr dann tun könnt.

Was ist das für ein Bug? Ein neuer Fehler in Call of Duty: Modern Warfare führt zu fieser Ladehemmung und macht eure Waffe unbrauchbar.

Seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare werden die Spieler immer wieder von kleineren und größeren Bugs geplagt und leider bekommen die Entwickler das Problem nicht wirklich in den Griff.

Obwohl mit beinahe jedem Patch Bugs verschwinden, treten mit neuen Updates oft auch wieder neue Probleme in Erscheinung. Der aktuelle Bug ist dabei besonders ärgerlich, denn er macht das wichtigste Feature eines Ego-Shooters kaputt: die Schusswaffen.

Modern Warfare: Bug lässt euch fast wehrlos zurück

Oha, und wie sieht das aus? Auf reddit gibt es bereits mehrere Videos zu dem Phänomen.

Der Redditor „Diazepam“ postete ein Video von einer Runde Cyberangriff auf Piccadilly und zeigt die verheerenden Auswirkungen des Bugs. Nach einem gekonnten Run hinter die feindlichen Linien kann er die überraschten Gegner nicht erledigen, sondern wird selbst gerichtet.

In diesem Fall ist womöglich sogar die komplette Runde wegen des Bugs verloren gegangen, da „Diazepam“ nach den Kills wahrscheinlich direkt 2 Kameraden wiederbelebt hätte.

Was macht der Bug genau? Das ist nicht ganz klar. In dem Video oben kann der Spieler ins Visier gehen und kriegt sogar irgendwie ein paar Schüsse aus seinem Lauf gedrückt.

Am Ende des Clips könnt ihr allerdings auch sehen, wie sich „Diazepam“ ungewohnt bewegt und auch seine Spielfigur scheint irgendwie festzustecken.

In einem anderen Clip kann der Spieler sich zwar ordentlich bewegen, kommt dafür aber nicht einmal ins Visier.

Es scheint so, als gäbe es mehrere Ausprägungen des Bugs, doch eines haben sie gemeinsam. Die Waffen werden für den Moment unbrauchbar. Ihr könnt nicht feuern.

Fehler-Quelle unklar, doch Lösung scheint einfach

Wann tritt der Bug auf? Ganz sicher ist das nicht, doch es scheint etwas mit dem Sprint zum Start des Matches zu tun zu haben.

Der User „Drummer829“, der auch das zweite Video postete, stellte ein paar Nachforschungen an. Er denkt, dass der Fehler gleich zum Start einer Runde auftritt und womöglich durch den Sprint ausgelöst wird.

Einige Spieler sind sich allerdings nicht ganz sicher und denken, dass eventuell ihr Controller oder die Maus langsam den Geist aufgibt. Die vielen Berichte sprechen aber schon für einen Fehler, der zwar nicht so offensichtlich ist wie Gegner hinter Wänden oder Spieler, die wochenlang auf regionalen Servern cheaten, aber trotzdem sehr ärgerlich.

Nahkampf-Angriffe sind auch mit Ladehemmung weiterhin möglich.

Was kann ich dagegen machen? Es gibt ein paar Vorschläge von Usern, wie ihr eure Waffen wieder reparieren könnt. So könnte es helfen, den Feuermodus umzustellen.

Ein anderer User empfiehlt, das Loadout ein bisschen anzupassen und den nächsten Spawn mit einem anderen Setting zu starten. Demnächst soll es mehr Loadout-Plätze geben, dann könnt ihr euch eurer aktuelles Main-Set doppelt erstellen und einfach wechseln.

Es war leider nicht möglich, den Bug zu reproduzieren. Die beiden Vorschläge haben aber wohl bei so einigen Usern geholfen. Wenn der Bug bei euch auftritt, versucht einen der beiden Tricks.

Hattet ihr auch schon den Ladehemmungs-Bug oder könnt von anderen Kuriositäten berichten? Schreibt uns fleißig mögliche Fehler in die Comments und wir versuchen, auch dafür eine Lösung dafür zu finden.