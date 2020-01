Call of Duty: Modern Warfare lässt euch bald mehr eigene Klassen erstellen. Bislang war dies auf 5 Klassen beschränkt, doch eine Erweiterung steht bevor.

Um dieses Problem geht es: Insgesamt 5 eigene Klassen könnt ihr euch erstellen, mit denen ihr dann in die Schlacht ziehen könnt. Dies ist für viele Spieler zu wenig und genau dort greift Infinity Ward ein.

Auf reddit versprachen die Entwickler eine baldige Erweiterung der Klassen-Slots.

So wichtig sind ist die Erweiterung der eignen Klassen

Dafür ist es wichtig: Modern Warfare punktet durch seine detailgetreue Anpassung von Waffen. Fast jedes Teil an einer Waffe könnt ihr austauschen.

Viel Auswahl gibt es bei den Waffen

Blöd ist es nur, wenn ihr euch viele geniale Waffen zusammenbaut, aber dann nur zwischen 5 unterschiedlichen Klassen wählen könnt. Mehr Auswahl wäre also vorteilhaft.

Genauso ist Modern Warfare verdammt abwechslungsreich. Man hat sehr kleine Maps wie Shipment oder Shoot House, wo es vor allem auf Nahkampf ankommt und dann gibt es riesige Maps für Ground War. Ihr müsst eure Ausrüstung also auch den Gegebenheiten anpassen, was bei nur 5 Klassen-Slots durchaus schwer fällt.

Was versprechen die Entwickler? Auf reddit forderte ein Spieler, dass Infinity Ward doch endlich neue Klassen-Slots freischalten soll und erklärt, weshalb er es unbedingt braucht.

Darauf haben die Entwickler geantwortet. Der Art Director von Infinity Ward meldete sich zu Wort.

Du und alle anderen, die sich dazu geäußert haben, haben Recht. Es ist in der Mainline im Studio und wir haben daran herumgebastelt. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Update es ist, aber ich denke, es ist das nächste. Ob ihr es glaubt oder nicht, es kann schreckliche Bugs verursachen, wenn es nicht richtig getestet wird. Ich bin mir bei all dem nicht sicher, also seid nicht wütend auf mich, wenn ich falsch liege. Da ich hier einen Kommentar abgegeben habe, kümmere ich mich um die Angelegenheit im Studio. artpeasant auf reddit

Was bedeutet das für die Spieler? Ihr könnt euch also bald über neue Plätze bei den Klassen freuen. Einen genauen Zeitpunkt für den Release gibt es noch nicht, doch es dürfte wohl schon in den nächsten Tagen oder Wochen der Fall sein.

