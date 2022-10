Sichert euch eure erste Waffe für CoD Modern Warfare 2 über Twitch-Drops – So bekommt ihr sie

Zum Release von CoD Modern Warfare 2 schenkt euch Twitch zusätzlich am 28. Oktober 2022 fünf Items, darunter auch eine Blaupause für eine Waffe. Wir zeigen euch, was das für Items sind, wie ihr sie bekommt und wie lange ihr Zeit dafür habt.

Welche Items erwarten mich? Da CoD Modern Warfare 2 bald über die Bühne geht, möchte Activision euch noch ein paar Geschenke zukommen lassen in Form von Twitch Drops. In diesen Geschenken erhaltet ihr jedoch nicht nur eure erste Waffe, sondern auch kosmetische Goodies, mit denen ihr euren Account und eure Waffe schmücken könnt.

Alle kosmetischen Items im Überblick

Folgende Items spendiert euch Activision dank Twitch Drops:

„ Medallion 141 “ – Waffen-Schmuckstück

“ – Waffen-Schmuckstück „ Death’s Angel “ – Calling Card und Emblem

“ – Calling Card und Emblem „ Something In My Teeth “ – Waffen-Sticker

“ – Waffen-Sticker „ Watchdog 141 “ – Waffen-Blaupause

So bekommt ihr alle Items für Modern Warfare 2

Um alle aufgelisteten Items zu erhalten, müsst ihr zunächst einmal euren Twitch- und Activision-Account miteinander verknüpfen. Hier könnt ihr eure beiden Accounts miteinander verbinden (via. Activision).

Habt ihr das erledigt, begebt ihr euch auf Twitch und sucht euch einen Streamer aus, der Twitch-Drops aktiviert hat und nebenbei live „CoD Modern Warfare 2“ streamt.

Ihr müsst nun lediglich maximal 60 Minuten zuschauen, um alle Items freizuschalten. Danach solltet ihr eure Belohnungen entweder auf Twitch selbst oder im Spiel einlösen können.

Wie lange Zeit hab ich dafür? Laut dem Twitter-Account von Call of Duty selbst startet die ganze Aktion am 28. Oktober und endet dann schließlich am 06. November. Ihr habt also noch eine ganze Weile, bis das Event über die Bühne geht. Trotz dessen solltet ihr schonmal eure Accounts bereithalten, denn wenn die Aktion vorbei ist, habt ihr keine Möglichkeiten mehr an diese kosmetischen Items heranzukommen.

Das war alles Wichtige zu den kommenden Twitch Drops für Modern Warfare 2. Wie findet ihr es, dass Activision euch schonmal mit einer neuen Knarre versorgt, bevor ihr den Kampf ziehen müsst? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Wusstet ihr, dass der Preload von Modern Warfare 2 heute Abend beginnt? Alles Wichtige gibt es hier: