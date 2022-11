7 nervige Fehler im Multiplayer von CoD MW2, die demnächst verschwinden sollen

MeinMMO zeigt euch in einem kurzen Video wichtige Neuerungen von Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Gameplay-Szenen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wenn ein Spiel wie Call of Duty veröffentlicht wird, bedeutet das immer viel Stress für die Entwickler. Denn wie sich jeder denken kann, ist so ein Release ziemlich kompliziert. Kein Wunder also, dass es auch bei der Veröffentlichung von CoD MW2 eine ganze Menge Probleme zu beheben gibt.

Infinity Ward, das Studio hinter Call of Duty: Modern Warfare 2 , will den Fans gegenüber möglichst transparent sein. Die Entwickler haben Informationen veröffentlicht, damit Spieler nachvollziehen können, welche Probleme das Studio aktuell angeht.

