CoD Mobile ist verdammt erfolgreich – Activision baut einfach noch eins

Mit Call of Duty: Mobile wurde die CoD-Reihe erfolgreich auf das Smartphone gebracht. Hierauf will Activision offenbar aufbauen.

Das ist bei Activision los: Offenbar will man bei Activision die Mobile-Sparte merklich ausbauen. Auf der offiziellen Website der Entwickler befinden sich aktuell mehrere Stellenausschreibungen, in denen nach Leuten für das neue In-House-Studio “Activision Mobile” gesucht wird.

Activision Mobile soll sich dabei am Live-Betrieb von Call of Duty Mobile beteiligen, aber auch neue AAA-Mobile-Titel hervorbringen: “Wir suchen nach Entwicklern mit Mobile- und PC-Hintergrund, die sich für ihre Arbeit begeistern und genauso wie wir an die Verwirklichung des Potenzials von Mobile Gaming glauben” heißt es da.

Und das erste Projekt des Studios ist dank der Stellenausschreibung ebenfalls bekannt.

Call of Duty kriegt weiteren Mobile-Ableger

Das zeigt die Ausschreibung: Allzu viel konkretes wird in der Stellenausschreibung nicht gezeigt, aber ein neuer CoD-Ableger scheint dort hohe Priorität zu haben. “Unser erstes Projekt ist ein neuer AAA-Mobile-Titel im Call of Duty-Franchise” wird dort erklärt.

Tatsächlich wurden die ersten Schritte offenbar schon in die Wege geleitet: “In Zusammenarbeit mit Activision-Studios auf der ganzen Welt hat die Arbeit an einem neuen AAA-Mobile-Game der Call of Duty-Reihe begonnen.” Wie dieses Spiel aussehen könnte, ist allerdings noch offen.

So erfolgreich ist CoD auf dem Smartphone: Dass Activision weiter auf der Mobile-Sparte aufbauen möchte, wirkt wenig überraschend. Schließlich schaffte es der Shooter zum Release direkt, alle Rekorde zu brechen.

Im Laufe der Zeit sammelte das von TiMi Studios entwickelte Call of Duty Mobile weitere Spieler und brach im Mai 2021 die Marke von 500 Millionen Downloads (via Call of Duty). Das Free-to-Play-Spiel soll dabei einen Umsatz von über eine Millarde Dollar erwirtschaftet haben (via CharlieIntel).

Hierauf könnte ein neuer Ableger aufbauen. Wie dieser aussieht, ist noch offen. Schon länger wird über eine eigene Variante der Warzone für Smartphones spekuliert. Offizielle Infos gibt es hierzu aber noch nicht.

Auch abseits der Handy-Welt ist bei Call of Duty einiges los. Die Warzone erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Das gilt allerdings nicht für manche Spielertypen, die man in CoD Warzone antreffen kann.