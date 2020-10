Von den unzähligen Waffen, die Call of Duty: Mobile bietet, stechen einige heraus. Eine davon ist die Chopper, auch bekannt als Chain SAW. Die Waffe ist das beste Maschinengewehr im Spiel. Mit dem richtigen Build wird sie aber sogar noch besser.

Was ist das für eine Waffe? Die Chopper ist ein LMG, das es in unserer Liste der besten Waffen für CoD Mobile auf MeinMMO an die Spitze seiner Gattung geschafft hat. Es vereint bereits von Haus aus viele Vorteile von Sturm- und Maschinengewehren.

Einerseits bietet die Chopper einen hohen Schaden und ein großes Magazin, das ihr selten nachladen müsst. Andererseits ist sie für ein LMG recht mobil, sodass ihr selbst mit schnelleren Waffen mithalten könnt, ohne dabei an Präzision einzubüßen. Selbst aus der Hüfte trifft sie zuverlässig.

Mit den richtigen Aufsätzen wird die Chopper aber noch besser. Das Loadout, das wir euch heute vorstellen, wird sogar vom CoD-Mobile-Experten iFerg gespielt. Wir zeigen euch, wie ihr es nachbaut, wie ihr es richtig spielt und was es eigentlich so stark macht.

Die Chopper gibt es auch mit dem schicken Kettenreaktion-Skin und einzigartigem Kill-Effekt. Ansehen könnt ihr euch den Skin im Arsenal.

Das Profi-Setup für die Chopper

Wie baue ich die Waffe zusammen? Ihr benötigt die richtigen Aufsätze beim Waffenschmied, mit denen ihr die Waffe verbessern könnt. Die schaltet ihr frei, indem ihr die Waffe levelt. Ihr benötigt:

Mündung: Monolith-Schalldämpfer

Lauf: Infanterie-Chopper-Lauf

Laser: Taktischer OWC-Laser

Unterlauf: Schwerer Griff

Extra: Vollmantelgeschoss (FMJ)

Mit diesen Aufsätzen verbessert ihr die Genauigkeit, Reichweite und Kontrolle auf minimalen Kosten der Mobilität. Das macht die Chopper zu einer gefährlichen Waffe besonders auf mittlere und sogar nähere Distanzen.

Das passende Loadout

So baut ihr die richtige Klasse für die Chopper: Um die Chopper in ihrer vollen Stärke auszuspielen, solltet ihr die richtige Sekundärwaffe und die richtigen Perks mitnehmen. Am besten nehmt ihr:

Primärwaffe: Chopper

Sekundärwaffe: MW11 Pistole oder FHJ-18 Raketenwerfer

Operator-Fähigkeit: Annihilator

Ausrüstung: Splittergranate und Trophy-System

Extras: Leichtgewicht, Ghost und Totenstille

Das Loadout von CoD-Mobile-Experten iFerg. Bildquelle: YouTube.

Was macht das Loadout so gut? Die Stärke der Chopper ist ihre für ein LMG hohe Mobilität, die ihr durch Leichtgewicht noch verstärkt. Ghost, Totenstille und der Schalldämpfer helfen euch dabei, beim aggressiven Spiel unentdeckt zu bleiben.

Mit den Aufsätzen wird die Chopper auf fast alle Distanzen schnell tödlich und mit ihrem großen Magazin könnt ihr selbst mehrere Gegner in Folge ausschalten. Der Laser und der Griff helfen euch dabei, selbst aus der Hüfte noch präzise zu feuern.

In diesem Loadout könnt ihr frei über die Map rasen und einen Kill nach dem nächsten holen, um euch mit ein wenig Übung schnell eure mächtigen Atombomben zu erspielen. Den Build könnt ihr beim Profi iFerg im Video in Aktion sehen:

Was sind die Schwächen? Obwohl die Chopper viele Vorteile hat, ist sie nicht unbesiegbar. Im Kampf aus nächster Nähe unterliegt sie Maschinenpistolen wie etwa der neuen Fennec oder der Echo, der aktuell stärksten Schrotflinte.

Auch auf ganz große Reichweiten ist sie eher nutzlos. Scharfschützengewehre wie die Locus schalten euch vermutlich aus, ohne dass ihr wirklich Schaden anrichten könnt.

Außerdem seid ihr Anfällig für die neue NA-45, einem Scharfschützengewehr, das explosive, ferngezündete Kugeln verschießt. Wenn ihr nicht aufpasst, lauft ihr in eine Sprengladung und werdet sofort getötet. In Profi-Matches ist die neue Sniper aber bereits verboten.

Alternatives Setup für eine präzisere Chopper

Wenn ihr nach einem Setup für die Chopper sucht, bei dem ihr etwas mehr Mobilität für mehr Präzision eintauschen wollt, haben wir hier noch eine Alternative für euch:

Mündung: Leichter OWC-Schalldämpfer

Unterlauf: Schlag-Vordergriff

Laser: Taktischer OWC-Laser

Munition: 120-Schuss-Magazin

Hintergriff: Gemustertes Griffband

Mit diesem Setup seid ihr eher auf der defensiven Seite. Laser und Schalldämpfer verstärken noch immer euer Feuer aus der Hüfte und verschleiern eure Position, aber der Lauf und der Hintergriff sorgen dafür, dass ihr schneller ins Visier kommt und dort präziser seid.

Zusammen mit dem großen Magazin habt ihr damit die ideale Waffe an der Hand, um Positionen zu halten und Gegner aufzuhalten, ohne dabei wirklich nachladen zu müssen. Wenn ihr noch Schwierigkeiten habt, mit dem Hüftfeuer und dem Visier zu spielen, findet ihr hier die besten Einstellungen für CoD Mobile.