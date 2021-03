Spieler lieben neue Waffe in CoD Cold War – Update macht sie nun doppelt so stark

Call of Duty: Black Ops Cold War brachte gestern, am 18. März, ein neues Update inklusive Playlist-Update, Anpassungen bei League Play und Waffen-Tuning. Besonders das E-Tool, die Nahkampf-Schaufel, profitiert von einem heftigen Buff. MeinMMO zeigt euch die Details.

Was ist da los? Black Ops Cold War spielte ein neues Update auf seine Server und brachte ein paar kleine Änderungen ins Spiel:

Buff für die Mörder-Schaufel „E-Tool“

Neue Maps für Modi in League Play

Frische Playlisten für Multiplayer und Zombies

Besonders spannend beim aktuellen Update ist der Buff des E-Tools. Die Waffe ist jetzt, grob gesagt, doppelt so stark und haut Feinde mit nur einem Schlag aus den Stiefeln. Hier auf MeinMMO findet ihr die kompletten Patch Notes auf Deutsch.

CoD Cold War: Update 18. März mit dickem E-Tool-Buff

Was ist das mit dem E-Tool? Die Nahkampfwaffe kam erst vor kurzem ins Spiel und lässt sich durch eine echt knackige Challenge freispielen. Im Blogeintrag mit den Patch Notes auf treyarch.com schreiben die Entwickler, dass sie von den Spielern viel Liebe für die Todes-Schaufel im Zombie-Modus gesehen haben, aber auch Forderungen, die Nahkampfwaffe im Multiplayer stärker zu machen. Die Forderungen wurden erhört – das E-Tool wurde ordentlich gebufft:

Die Schaufel ist jetzt ein One-Hit-Nahkampf-Kill (Vorher 2 Schläge)

Reduzierte Schwungzeit beim Zuschlagen

Leicht erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Die Nahkampfwaffe wird damit deutlich attraktiver im Multiplayer und sollte noch mehr Fans finden. Außerdem passt die Waffe so auch besser zur schweren Freischaltungs-Challenge.

Wie bekomme ich das E-Tool in Cold War? Um die Mörder-Schaufel freizuspielen, müsst ihr in 15 verschiedenen Matches jeweils einen 3er-Killstreak mit einer Nahkampfwaffe hinlegen.

Was brachte das Update noch? Die starke Änderung des E-Tools ist das Highlight des Updates. Daneben gab es Anpassungen der Maps in zwei der Spiel-Modi des Ranglisten-Modus League Play und neue Playlisten:

League Play CDL-Stellung: Crossroads Strike wurde entfernt und Apoclypse kam neu dazu CDL-Suchen & Zerstören: Garrison wurde entfernt und Express kam neu dazu

Multiplayer-Playlist Depot Messerkampf 3vs3 Historien-Moshpit Waffenspiel Nuketown 24/7 Feuergefecht Konfrontation

Zombie-Playlist Ausbruch Firebase Z Die Maschine Dead Ops Arcade Ego-Perpektive Dead Ops Arcade



Auf der PlayStation gibt es zudem die exklusiven Ansturm-Modi – in der normalen Ausführung mit Map-Rotation und zwei getrennte Ansturm-Modi, die nur auf Nuketown oder Apocalypse laufen.

Cold War Season 2 – Was steckt noch in der Pipeline?

Was kann man in Season 2 noch erwarten? In Season 1 kamen drei große Updates, die neuen Content ins Spiel brachten und auch für die aktuelle Season ist Content bekannt, der vor dem Ende der Season 2 am 22. April kommt soll:

2 neue Waffen sind schon bekannt: Die Armbrust „Shadowhunter“ und das Sniper „ZRG 20mm“

Die große Multiteam-Map „Golova“, die bereits im Ausbruch-Modus enthalten ist

Eine Karte für den kleinen Feuergefecht-Modus – „Mansion“

Die aktuelle Roadmap der Season 2:

Es ist gut möglich, dass es nicht bei den angekündigten Inhalten bleibt. Besonders beim Nachschub an 6vs6-Maps wünschen sich so einige Spieler ein höheres Tempo. Bisher kam mit „Apocalypse“ nur eine Karte für die „normalen“ Multiplayer-Modi. Hier bleibt Cold War weiterhin hinter den Erwartungen.

Betrachtet man den neuen Content von Cold War und das Battle Royale Warzone in Season 2, kann man durchaus von einer Zombie-Season sprechen. Das kommt jedoch bei den Fans der Standard-PvP-Modi nicht ganz so gut an. Denn Soldaten, die mit dem Zombie-Modus in Cold War nichts anfangen können, bekamen in Season 2 bisher nur wenig Neues geboten. Die Chancen stehen jedoch gut, dass die Entwickler nochmal nachlegen – wie in der vorhergehenden Season 1.

Ihr solltet den Ausbruch-Modus übrigens nicht so ernst nehmen, wie ein Sträfling aus England: Entflohener Häftling will unbedingt CoD Cold War zocken – Landet deshalb wieder im Knast.