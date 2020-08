Darum freuen sich einige Rechte über den Trailer zu CoD: Black Ops Cold War

Activision Blizzard hat einen Trailer zum 2020er Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht. Der findet Anklang bei politisch Rechten. Der YouTuber Carl Benjamin nennt den Trailer eine „willkommene Überraschung.“

Das ist der Trailer: Am 19.8. veröffentlichte Activision einen Teaser-Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War. Den Trailer mussten die Spieler erst mit dem Lösen eines Codes finden und freispielen.

Es heißt im Trailer: Am Höhepunkt des Kalten Kriegs sei Yuri Bezmenov vom KGB in die USA übergelaufen und habe eine beunruhigende Warnung ausgesprochen. Der KGB-Überläufer habe erklärt, wie die Russen die Gesellschaft der USA in einem 15-Jahres-Plan unterwandern, destabilisieren und schwächen. Diesen Prozess nenne man „active measures“: Geheimdienstliche Aktivitäten, um das Weltgeschehen zu beeinflussen.

Der Trailer stellt dar, welche schlimme Wendung die USA nehmen wird, wenn man den „Schmocks“ erlaubt, eine Regierung in Washington zu installieren, die eine Menge Dinge versprechen wird.

Die Aussage des Trailers ist: Das basiert auf wahren Ereignissen. Man muss die Geschichte kennen, um sie zu verhindern.

Activision präsentiert historische Figur, aber die ist kontrovers

Das ist das Problem: Die Person, die im Trailer spricht, Yuri Bezmenov, ist tatsächlich eine historische Figur. Bezmenov (1939-1993) lief 1970 in den Westen über.

Auch das Interview, das im Trailer in Ausschnitten gezeigt wird, hat tatsächlich stattgefunden. Wie die US-Seite Kotaku ausführt, gab Bezmenov das Interview dem Verschwörungs-Theoretiker G. Edward Griffin. Der leugnet etwa, dass sowas wie HIV wirklich existiert. Das Interview fand 1984 statt.

Das Interview legt nahe, dass es der Plan der Russen ist, die Gesellschaft der USA zu verändern, indem man die „Gleichheit“ der Bevölkerung fördert.

Indem man Frauen und Menschen, die nicht weiß sind, mehr Rechte gibt, verweichliche man die USA und mache sie bereit für eine russische Invasion.

Kotaku fasst die These von Bezmenov zusammen: Jeder Versuch, in den USA soziale Gleichheit für Frauen, Schwarze oder LGBTQ+ zu erreichen, sei ein russisches Komplott, um die amerikanische Gesellschaft von Innen zu schwächen. Bezmenov habe Linke, Feministen und Kriegsgegner als „nützliche Idioten“ bezeichnet, deren Forderungen es der Sowjetunion leichter machen, die USA zu destabilisieren.

Seine Aussagen aus 1984 bilden den Hintergrund für den Trailer.

So reagieren jetzt Rechte auf den Trailer: Der bekannte britische Anti-Feminist Carl Benjamin hat einen YouTube-Kanal. Da freut er sich ausdrücklich über den neuen Trailer. Der würde „Yuri Bezmenov dem Mainstream vorstellen. Das sei eine „freudige Überraschung“ (via YouTube).

Es heißt, die USA sei bereits ideologisch unterwandert worden, daher sei es jetzt wichtig, dass die Nachricht auch die „normalen Menschen“ erreicht.

In den Kommentaren freuen sich Zuschauer, dass Call of Duty jetzt endlich dem „Ruf der Pflicht“ nachkommt.

Das, wovor Bezmenov damals gewarnt habe, sei genauso eingetreten und mittlerweile die Realität. Da müsse man nur den Fernseher anschalten.

Der YouTuber Carl Benjamin trat 2018 für die „UK Independence Party“, eine rechtspopulistische Partei, bei der Europawahl als Spitzenkandidat an. Bekannt wurde er unter anderem für die Aussage, Feminismus wäre dafür verantwortlich, dass die Zahl von Massenmorden durch Männern steigt (via theguardian). Vor dem „stupid social justice feminist bullshit“ hätte es Massenmorde in diesem Ausmaß nicht gegeben.

Das steckt dahinter: Der Trailer von Call of Duty nimmt nur die Aussagen von Bezmenov, die in den Plot passen: Bedrohung, die Russen greifen an, alles wird schlimm.

Die echte „Footage“ dient dazu, Zeitkolorit einzufangen und die Bedrohung realer zu machen. Das passt zum harten Erzählstil, den man schon mit Call of Duty: Modern Warfare anpeilte: Die Entwickler wollten die Welt schockieren.

Bezmenov scheint unter Rechten jemand zu sein, auf dessen Aussagen man sich gerne beruft, um dem eigenen Weltbild mehr Halt zu geben im Sinne von: „Der hat vor 35 Jahren vorausgesagt, was aus uns wird, wenn wir anfangen, weich zu werden und nach links zu rücken.“

Der Kontext, in dem diese Aussagen historisch getroffen wurden, wird im Trailer nicht näher ausgeführt und ausgeblendet. Sicher will Activision Blizzard den politischen Ballast vermeidet, der an diesen Aussagen dranhängt.

Dennoch sorgt die Verwendung des Materials jetzt für eine Kontroverse. Das politisch linke US-Medium Kotaku empört sich und wirft Activision Blizzard vor, „eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, die im besten Fall fragwürdig, im schlimmsten Fall brandgefährlich sind.“

Call of Duty polarisiert.

Call of Duty stellt den Krieg dar und will mit seiner Geschichte polarisieren, aufrütteln und schockieren. Dabei greifen die Autoren auf Ereignisse in der realen Welt zurück. Man braucht offenbar Feindbilder, um vom Krieg zu erzählen.

2019 sorgte die Darstellung der Russen in „Call of Duty: Modern Warfare“ für einige Kritik. Unser Autor und Shooter-Experte Sven Galitzki ist selbst Russe und hatte zum Spiel eine gespaltene Meinung:

