CoD Cold War: Profi meint, SMGs taugen nichts – Doch was sind die Alternativen?

In Call of Duty: Black Ops Cold War hält der Profi Envoy nichts von der Waffengattung der Maschinenpistolen (SMGs). Laut ihm sind sie derzeit im Spiel unnütz und der Klasse der Sturmgewehre weit unterlegen. Warum das laut dem Profi so sei, erfahrt ihr hier.

Wer ist Envoy? Dylan „Envoy“ Hannon ist ein 20 Jahre alter Pro-Gamer, der aktuell für das Team OpTic Chicago in der CDL spielt. Nach dem Release von Cold War gab es nun die ersten E-Sport-Runden und laut Envoy scheint sich schon ein recht rigides Meta-Spiel abzuzeichnen.

Was ist die Meinung von Envoy? Im Gegensatz zu Modern Warfare, in dem sowohl Sturmgewehre als auch Maschinenpistolen einen festen Platz im Meta hatten, scheint es beim Multiplayer von Cold War auf eine brutale Dominanz der Sturmgewehre rauszulaufen.

In einer Gesprächsrunde mit seinen Teamkollegen erklärte der SMG-Spieler Envoy, dass „SMGs in diesem Spiel einfach nichts taugen“. Der Grund dafür ist wohl, dass sie ein gemischtes Setup am Start hatten und von Teams absolut dominiert wurden, die mit vier Sturmgewehren angerückt waren.

Wir hatten mit [dem Team aus] New York zu tun und die hatten vier AK74er in Moskau am Start. Das hat mich umgehauen. Die SMGs sind viel schwerer in diesem Spiel. Wir sind dann auf die AK-74u umgestiegen, die ist etwas leichter zu spielen, aber die MP5 war einfach unmöglich.

Die deutsche Maschinenpistole wurde übrigens zuletzt generft:

Was kann man statt SMGs nehmen?

Das sind die Gründe, die gegen SMGs sprechen: Wie Envoy und seine Kameraden angaben, ist es sehr schwer mit den aktuellen SMGs gegen Sturmgewehre auf den Maps zu bestehen. Die Maps seien auch mehr auf Sturmgewehre ausgelegt. So sagt Envoy dazu:

„So viele Head-Glitches, so viele offene Gassen und Hügel, von denen man sie gut sehen kann.“ Da sei es teilweise unmöglich, manche der Missionsziele einzunehmen.

Daher sei das Meta-Spiel gerade stark auf Sturmgewehre ausgelegt. Ein gutes Gewehr, das jeder Spieler sich bald holen sollte, ist übrigens die gute alte M16, zu der wir hier einen Guide verfasst haben.

Einer der Gründe, warum Maschinenpistolen gerade so schwer zu spielen sind, liegt sicherlich an der seltsamen Kugelgeschwindigkeit, die in Cold War bei diesen Waffen implementiert wurde. SMGs schießen nämlich deutlich langsamere Geschosse, als in anderen CoD-Spielen. Warum dem so ist und was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO.