Spieler warnen: CoD Cold War macht eure PlayStation 5 kaputt

Wann kommt ein Fix? Am 8. Dezember kommt ein Patch für Cold War. Dieser soll zwar nur „Quality of Life“-Verbesserungen bringen und das Spiel auf die auf den 16. Dezember verschobene Season 1 vorbereiten, es ist aber möglich, dass er auch schon dieses schwerwiegende Problem behebt.

In einem großen Thread auf reddit mit mittlerweile fast 15.000 Upvotes und auch verteilt auf Twitter und anderen sozialen Kanälen häufen sich die Beschwerden. Das Problem sei, dass nicht einfach nur die Konsole abstürze, sondern dass die Grafik-Einheit in Mitleidenschaft gezogen werde.

Was ist das Problem? Einige Spieler auf der PlayStation 5 berichten, dass sie beim Spielen von Cold War Grafik-Probleme haben. Das führe dann dazu, dass die Konsole abstürzt. Anschließend fahre sie zwar wieder hoch, aber sämtliche Spiele ließen sich dann nicht mehr spielen – nicht nur Call of Duty.

Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War sorgt aktuell bei Spielern auf der PlayStation 5 offenbar für Probleme. Das Spiel stürzt ab und zieht dabei laut Berichten die ganze Konsole in Mitleidenschaft, sodass sie vollkommen unbrauchbar wird.

