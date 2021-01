CoD Cold War: „Mehr Glück geht nicht“ – Tausende feiern krassen Lucky Shot

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie sieht es mit euch aus? Hattet ihr jemals vergleichbares Glück in Black Ops Cold War, Modern Warfare oder einem anderen CoD? Ist euch auch schon mal ein solch extremer Glückstreffer gelungen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Hier erzielt der Spieler aber 3 von 3 möglichen Treffern – etwas, was im Prinzip nahezu an eine Unmöglichkeit grenzt.

Was ist daran so besonders? Im Prinzip fasst der Titel des Reddit-Threads sowie zahlreiche Kommentare es schon ziemlich gut zusammen: Viel mehr Glück geht einfach nicht.

Und während in der Community aktuell beispielsweise die besten Warzone-Waffen nach dem DMR-Nerf diskutiert werden oder das „Nachspiel“ für Käufer des versehentlichen 5€-Angebots von Cold War für Gesprächsstoff sorgen, so wird auch ein besonderer Clip zu Cold War enorm gefeiert.

Bei Call of Duty: Black Ops Cold War ist einem Spieler ein unglaublicher Glückstreffer gelungen, der nun massiv von der Community gefeiert wird. Hattet ihr bei CoD jemals so viel Glück?

