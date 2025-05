Eine Szene in Expedition 33 sollte eigentlich ganz anders sein, doch dann hätte es einen wichtigen Charakter wohl nicht gegeben

Das Entwicklerteam von Clair Obscur: Expedition 33 teilt ein frühes Konzeptbild, das eine Szene vom Anfang des Spiels zeigt. Doch dadurch wäre wohl ein bestimmter Charakter gar nicht aufgetaucht – oder zumindest nicht so früh.

Was zeigt das Bild? Das Konzeptbild stammt von Art Director Nicho und wurde vor rund 3 Jahren erstellt. Auf dem X-Account von Clair Obscur teilt das Team, wie die Szene eigentlich aussehen sollte, in der Maelle gefunden wird:

Der X-Post stammt vom Entwicklerteam von Clair Obscur: Expedition 33.

Demnach wäre Maelle gar nicht im Herrenhaus gefunden worden, sondern in einer Art verlassenem Haus. Auf dem Bild herrscht eine merkwürdige Schwerkraft, denn der Raum ist auf den Kopf gestellt und einige Objekte schweben umher.

Maelle sitzt einsam an einem Lagerfeuer, im Hintergrund sieht man ein provisorisches Zelt. Gustave steht im Vordergrund und findet seine Verbündete gerade. Im Endeffekt wurde die Szene für die Vollversion des Spiels abgewandelt, wodurch sie die Einführung eines wichtigen Charakters gewonnen hat.

Alte Szene erinnert Fans an The Last of Us

Wer hätte gefehlt? Der Kurator ist ein wichtiger Charakter im Spiel, der im Lager einige Funktionen übernimmt. Er ist derjenige, der Maelle nach der Tragödie am Strand findet und sie in seine Obhut nimmt. Dadurch lernt der Spieler zum ersten Mal den Kurator kennen, der später sogar noch wichtiger wird.

Es hätte sein können, dass das Entwicklerteam den Kurator zu einem späteren Zeitpunkt einführen wollte. Allerdings wäre dadurch ein wichtiger Moment verloren gegangen, der zeigt, dass der Kurator freundlich gesinnt und auf Maelles Wohl aus ist.

Was sagen Fans dazu? Einige Fans fühlen sich bei dem dystopischen Setting an The Last of Us erinnert. Hier verwandelt ein Pilz die Menschheit in willenlose Kreaturen, wodurch die Natur nach und nach den Planeten zurückerobert.

Deshalb schreiben die X-User Kommentare wie „The Last of Us: Expedition 33“ oder „Das Bild sieht wie eine Szene aus TLoU aus“. Zudem gibt es einige Fan-Theorien in den Kommentaren, die allerdings Spoiler beinhalten.

Unabhängig vom Ort ist es schön, dass Gustave doch noch Maelle gefunden hat. Ansonsten wäre ein wichtiges Gruppenmitglied verschollen geblieben. Die Teenagerin mausert sich im Verlauf des Spiels zu einem der stärksten Schadensausteilern: Expedition 33 Maelle Builds: Die besten Builds in jedem Akt – jetzt mit Stendhal