Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet

MeinungSpecial
5 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet

Auf der Suche nach etwas Zerstreuung im Gaming ist MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus auf City Tales: Medieval Era gestoßen. Nach nur wenigen Stunden in der Demo des City-Builders folgte der Kauf der Vollversion auf Steam und direkt 10 Stunden Spielzeit in den ersten paar Tagen … auf Kosten von Schlaf. Schuld ist ein Feature, das Aufbauspiele normalerweise gar nicht haben.

Aufbauspiele sind oft mein Rückzugsort, wenn ich einfach nur daddeln will. Sie halten den Kopf durch Planung und Organisierung wach und haben zugleich wenig Druck. Nicht umsonst ist Against the Storm mein absolutes Comfort-Game, auch wenn es da … etwas härter zugeht.

Nun habe ich City Tales: Medieval Era entdeckt. Das Spiel ist seit dem 29. Januar 2026 auf Steam im 1.0-Release verfügbar und hat mich direkt an einige der Games erinnert, die mich früher schon begeistern konnten: Foundation, Banished, Manor Lords oder dieses gruselige Anno mit Cthulhu-Horror.

Das Spiel bietet eine kostenlose Demo mit etwa 2-3 Stunden Spielzeit, wenn man den freien Bau nicht mitrechnet. Nachdem ich da durch war, wollte ich direkt mehr: Für 22,99 Euro (Standardpreis) konnte ich dann nicht widerstehen und habe mir City Tales direkt gekauft.

Vielleicht war das ein Fehler, vielleicht auch genau die richtige Entscheidung, denn schon zur ersten Gelegenheit habe ich bis in die frühen Morgenstunden gezockt und kam erst um kurz vor 6 Uhr ins Bett. Das Spiel ist aber auch verlockend…

Der Trailer zum 1.0-Release von City Tales: Medieval Era, dem Aufbauspiel mit Gefährten
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet Nvidia protzt mit neuem RPG, bietet realistische Schwertkämpfe mit echten Schwertmeistern Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test Ich habe schon 10 Stunden in der Demo von Windrose versenkt und musste dafür nicht mal meine Freunde versklaven Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW, bekommt 28-mal mehr Spieler, weil es auf die Community hört Entwickler verbindet Aliens mit realistischer Raumfahrt auf Steam – bekommt Hilfe von Weltraum-Experten Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 €

Städte bauen, aber nicht alleine

Grundlegend besteht City Tales: Medieval Era aus den gleichen Bausteinen wie die meisten anderen Aufbauspiele auch:

  • Die Siedlung beginnt mit einem Dorfzentrum.
  • Erste Häuser, Holzfäller und Sammler sorgen für die Grundversorgung.
  • Langsam wächst die Stadt, neue Ressourcen werden erschlossen, Produktionsketten länger.
  • Die Bürger entwickeln dabei immer neue Bedürfnisse, um sich zu entfalten.

Der einzige Unterschied zu Anno und ähnlichen Spielen sind die „Gemarkungen“: Wie in Manor Lords ziehe ich die Wohnbereiche mit Grenzen und meine Siedler bebauen sie dann selbst. Ich platziere nur noch Versorgungs- und Handwerksgebäude, wenn ausreichend Platz da ist.

Als wirklich große Besonderheit bietet City Tales aber Begleiter, die nicht einfach nur in beratender Funktion herumlungern und mich voll labern, sondern die tatsächlich Aufgaben für mich erfüllen und dem Aufbauspiel eine ganz neue Dimension verleihen.

Begleiter wie in einem RPG und die können sogar leveln!

Gefährten sind so ziemlich das Kern-Feature von City Tales. Jedes Gebäude braucht einen Gefährten, um überhaupt zu funktionieren, heißt: Wenn ich einen Holzfäller oder einen Steinbruch baue, passiert dort nichts, bis ich einen meiner Begleiter dort zuweise.

Ist die Person dann lange genug dort, wird das Gebäude „autonom“ und kann selbständig arbeiten. Zugleich sammelt mein Gefährte Erfahrung im entsprechenden Beruf, was mehrere Vorteile mit sich bringt:

  • Je besser er in einem Beruf ist, desto größer fallen Boni aus, wenn der Gefährte einem passenden Gebäude zugewiesen wurde.
  • Mit höheren Stufen in einer Fähigkeit kann der Gefährte das Gebäude weiter ausbauen und so dessen Produktion verbessern.
  • Schließlich kann ich Gefährten als „Schulze“ in einem Weiler einsetzen, also eine Art Außenposten bauen, die der Gefährte verwaltet – und alle Gebäude dort erhalten dann seine Boni.

Dadurch, dass ich planen muss (oder kann), wer wann wo und wie viel arbeitet, verändert das meine Möglichkeiten zur Produktion und die Dynamik des Spiels. Ich habe keinen linearen Fluss für Ressourcen, sondern kann durch die Gefährten an Stellschrauben drehen, um auf aktuelle Bedürfnisse einzugehen. Und dazu hat jeder von ihnen seine eigene Geschichte.

City Tales Screenshot Dort Demo
Mein Dorf in der Demo, noch recht klein und am Anfang. Auch zu sehen: Einer meiner Gefährten.
City Tales Screenshot Stadt Ende
So sah meine Stadt am Ende des 1. Runs aus.
City Tales Screenshot Weiler 1
Mein erster „Weiler“, noch etwas chaotisch.
City Tales Screenshot Weiler 2
Der zweite Weiler, diesmal mit deutlich mehr Plan.
City Tales Screenshot Weiler
Die Dialoge sind zuweilen sehr unterhaltsam. Hanebüchen! Verhonepipeln!

Nur noch kurz die eine Quest…

Das gesamte Spiel führt mich mit Quests durch eine Story. Das sind oft einfache Aufgaben wie: Sammle Holz, Papier, Gold oder baue dieses und jenes Gebäude. Mein Berater erzählt mir dann nebenher die Geschichte, wie ich als Kind eines Herrschers das Land verwalte und welche Schwierigkeiten es gibt.

Nun haben meine Begleiter solche Quests aber auch und jede davon erzählt mehr über den Werdegang des jeweiligen Gefährten, seine Persönlichkeit, seine Wünsche, Träume und Ängste. So etwas kenne ich aus Spielen wie Pathfinder und Baldur’s Gate, aber nicht aus einem Aufbauspiel.

So habe ich mich am Ende vor dem „Problem“ gesehen, dass ich nur noch eben eine Quest beenden wollte. Dadurch habe ich dann aber neue Baumöglichkeiten bekommen, die ich natürlich ausprobieren musste … was wieder zu neuen Quests geführt hat.

Schlaf wurde irgendwann uninteressant.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt
von Schuhmann
Mehr zum Thema
Steam: Ein Aufbauspiel lässt euch euer eigenes Märchendorf errichten – Hat 89 % positive Bewertungen
von Linda Knabe
Mehr zum Thema
Ein einziger Entwickler hat 7 Jahre lang an seinem Aufbauspiel gearbeitet, jetzt ist es endlich auf Steam erschienen
von Benedikt Schlotmann

City Tales löst sich von Vielem, das in Anno und Co. nur nervt

Der größte Pluspunkt des Spiels ist allerdings nicht das hervorragende Gefährten-System, sondern der Verzicht auf nervige und veraltete Features, die mich in anderen Aufbauspielen immer wieder stören.

In City Tales benötige ich keine Lager. Jede Ressource und jedes Produkt kann in endloser Menge gelagert werden und ich brauche kein Gebäude, keine Lieferanten und keine Abholer. Alles ist global und jederzeit verfügbar, wie in einem RTS.

Dazu muss ich sogar nicht einmal ständig alles auf Lager haben. In anderen Spielen entwickeln sich Wohnhäuser zurück, wenn sie plötzlich kein Bier oder Brot mehr haben. City Tales lässt solche Bedürfnisse weg. Ich brauche Ressourcen nur für den Aufbau und die Upgrades, nicht für den Erhalt des Status quo.

Auf diese Weise nimmt City Tales viel Druck aus einem Spiel, das entspannen soll, weil ich nicht ständig irgendwo neue Höfe bauen muss, nur weil ich meine Stadt etwas erweitern will. Vor allem aber bricht nicht plötzlich die gesamte Wirtschaft ein, nur weil ich übersehen habe, dass Wurst zur Mangelware wird.

Ist das realistisch? Nein. Muss es aber auch nicht, weil hier zugunsten von Spielspaß auf Realismus verzichtet wird und genau für so etwas sind Games da.

Nach etwa 12 Stunden habe ich die Story zum ersten Mal durch und werde vermutlich noch 2-3 Mal neu anfangen, um andere Maps zu spielen und andere Entscheidungen zu treffen (ja, auch die gibt es hier). Das letzte Spiel im Genre, das mich so gepackt hat, war Fata Deum, welches trotz einiger Makel im Early Access stetig besser wird: Ein neues Aufbauspiel auf Steam macht mich zum Gott und gibt mir das, was seit 20 Jahren kein Spiel mehr geschafft hat

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Ein neues Spiel auf Steam fesselt mich mit genau dem, was ich im Pferde-Genre nicht erwartet habe: Grind, schlimmer als in Diablo

Das deutsche „Death Stranding mit Pferden“ verzichtet zum Steam-Start auf eine Story, lässt euch eigene Geschichten schreiben

Johanna gefällt Tainted Grail sehr gut

Ich habe 15 Jahre lang nach einem Ersatz für Skyrim gesucht und jetzt habe ich das Spiel auf Steam gefunden

In einer Demo auf Steam kämpfe ich gegen Zombie-Römer, dabei will ich nur meine Siedlung bauen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx