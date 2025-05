„Mein Job ist, ihnen nicht im Weg zu sein“ – Der Chef von Take-Two erklärt, warum er kein GTA 6 spielt

Während haufenweise Spieler sehnsüchtig auf den Release von GTA 6 warten, hat CEO Strauss Zelnick das Spiel bisher nicht gespielt. In einem Interview erklärt er, warum das auch gut so ist.

Viele Spieler sehen bereits dem Release von GTA 6 am 26. Mai 2026 sehnsüchtig entgegen, während Chef von GTA 6 und CEO des Publishers Take-Two Strauss Zelnick das Spiel noch nicht einmal angefasst hat. In einem Interview des amerikanischen Nachrichtensenders CNBC wurde er gefragt, ob er denn GTA 6 schon gespielt hätte und was er davon halte.

Seine Antwort darauf: „Ich bin kein Gamer, jedenfalls nicht besonders – ich spiele keine Videospiele und bin nicht der oberste Konsument.“ Und das sei auch gut so, führt er weiter fort, denn seine Aufgabe sei es vor allem nicht im Weg zu stehen.

Hier seht ihr den zweiten Trailer zu GTA 6:

„Ich denke, der oberste Konsument in der Branche zu sein, wäre wahrscheinlich ein Fehler“

Was sagt Strauss Zelnick über seine Rolle bei GTA 6? Im Interview erklärt Zelnick, dass Gamer zu sein als CEO eines Games Publishers, nicht seine Rolle sei. Er spiele zwar und habe auch eine Meinung, die er offen mit den Entwicklern teile, allerdings sei das nicht seine hauptsächliche Aufgabe.

Er geht sogar noch weiter und sagt, es sei nicht im Sinne der Firma, wenn er ein Gamer wäre. Stattdessen lägen seine Qualitäten woanders:

Meine Aufgabe ist es, die besten Talente im Unternehmen zu gewinnen, zu halten und zu motivieren und ihnen dann nicht mehr im Weg zu stehen. Ich denke, dass es wahrscheinlich ein Fehler ist, als CEO der oberste Verbraucher im Unterhaltungsgeschäft zu sein. Ich war nicht der Chefkonsument im Filmgeschäft, im Fernsehgeschäft oder im Musikgeschäft, obwohl ich sicherlich ein Drehbuch lesen konnte und Musik definitiv liebe … aber das ist nicht meine Rolle. Strauss Zelnick im Interview mit CNBC

Der Anspruch sei, gemeinsam mit Rockstar Games das „Beste, was die Entertainment-Branche je gesehen hat, zu kreieren“.

In einem Finanzbericht von Take-Two hatte Zelnick zuletzt vor allem auch über die Verschiebung von GTA 6 in das Jahr 2026 gesprochen. Seiner Meinung nach sei das eine lohnende Investition. Wie viel GTA 6 potenziell gekostet hat und was Zelnick weiterhin zu der Verschiebung sagt, lest ihr hier: Chef von GTA 6 betont, die Verschiebung war eine „lohnenswerte Investition“, Entwicklung soll 2020 gestartet haben