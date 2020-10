Chef von CoD-Mobile verrät: Das waren die 3 wichtigsten Änderungen im 1. Jahr

Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO sprach in einem Interview mit dem Mobile Vice President von Activision und hat von ihm erfahren, welche 3 Änderungen im ersten Jahr für den Erfolg von Call of Duty Mobile am wichtigsten waren.

Wie steht es gerade um CoD Mobile? Call of Duty Mobile feiert gerade seinen einjährigen Geburtstag. Und in seinem ersten Jahr war das CoD für die Hosentasche nicht nur ein großer Erfolg (finanziell und im Hinblick auf Spielerzahlen), sondern hat sich auch merklich weiterentwickelt und verändert. Es läuft die nunmehr 11. Season, zahlreiche neue Inhalte und Features sind seit dem Launch dazugekommen.

Woher kommen die Infos? In einem Interview sprach Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO kürzlich mit Chris Plummer, dem Vice President of Mobile bei Activision, und wollte dabei von ihm wissen, was rückblickend die 3 wichtigsten, entscheidenden Änderungen in Jahr 1 waren, die maßgeblich zum großen Erfolg des Mobile-Shooters beigetragen haben. Lest hier seine Antworten.

Call of Duty Mobile: Diese 3 Änderungen waren in Jahr 1 für das Spiel entscheidend

Für Plummer spielten vor allem folgende 3 Aspekte eine wichtige Rolle:

Monatliche Seasons

Das Waffenschmied-Feature (Gunsmith), mit dem man seine Waffen umfangreich anpassen kann

und Content-Naschub – vor allem im Battle Royale

Die einzelnen Punkte begründete er dabei wie folgt:

Monatliche Seasons: Das war aus Plummers Sicht die wichtigste Änderung – doch warum? „Ich denke, als erstes war unser Schritt hin zu monatlichen Seasons ein großer Moment. Wir hatten schon ein saisonales Modell, ähnlich wie einige unserer Konkurrenten. Wir stellten aber fest, dass Spieler nach mehr gierten. Das hatten sie zwar mit den Seasons, aber wir fanden, dass wir uns da verbessern konnten.“

Dann betonte er nochmal: „Der Schritt hin zur monatlichen Kadenz für die Seasons stellte einen großen Wendepunkt für das Spiel dar. Jede Season hat dabei ein einzigartiges Thema, es war ein Riesen-Ding für das Franchise. Das ist die Nummer 1.“

Der Gunsmith in CoD Mobile

Gunsmith-Feature: Dann fuhr Chris Plummer fort: „Nummer 2 ist, würde ich sagen, die Einführung des Waffenschmied-Features. Zum Launch hatten wir kein Gunsmith. Wir hatten zwar einigen Waffen-Grind, um beispielsweise Aufsätze freizuschalten, doch was wir von unseren Spielern und vom Erfolg vom Waffenschmied in anderen Call of Duty spielen gelernt haben, war, dass es sich dabei um etwas handelt, das unseren Spielern enorm zugutekommen könnte.“

So unterstreicht Plummer nochmals die Wichtigkeit und die Bedeutung von Gunsmith: „In unseren Augen hat es die Art und Weise verändert, wie man das Spiel spielt. All diese Inhalte, die man bereits besaß und über Monate gesammelt hatte – die Langzeit-Spieler merkten plötzlich, da ist jetzt neues Gameplay, neue Möglichkeiten für sie. Und für neue Spieler bedeutete das einen unglaublichen Grad Individualisierungsmöglichkeiten. Ich denke, das war ein großes Ding.“

Content-Nachschub für Battle Royale: Als letzten Punkt führte Pummer dann neue Inhalte an – speziell für den Battle-Royale-Modus: „Wir hatten mehrere große Schübe von neuem Content für das Battle Royale, bei denen ich denke, dass sie große Wendepunkte für das Spiel markierten. Wir haben unsere Battle-Royale-Karte mehrfach vergrößert, vor Kurzem haben wir die Alcatraz-Map dort ins Spiel gebracht. Ich denke, das Anbieten zusätzlicher Spiel-Möglichkeiten im Battle Royale war eine weitere tolle Sache für Spieler.“

Doch was macht gerade das Battle Royale für CoD Mobile so besonders? „Wir fügen zwar Maps und Content für alle Bereiche des Spiels hinzu, doch gerade im Hinblick aufs Battle Royale gibt es eine Menge Spiele, die auf diesen Modus bauen. Wir sind deshalb sehr stolz darauf, dass wir da Alternativen und zusätzliche Möglichkeiten anbieten können.“

Abschließend resümierte er: „Battle Royale in CoD Mobile ist generell etwas, worauf wir sehr stolz sind und was den Unterschied ausmacht.“

