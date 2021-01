Die koreanische Firma Scatter Lab hat den Chatbot „Lee Luda“ entwickelt und ihn ins Gespräch mit Nutzern auf Facebook geschickt. Kurz darauf musste Luda aber wieder deaktiviert werden. Grund dafür: Sie hat angefangen, Nutzer zu beleidigen und sich sexistisch und rassistisch zu äußern.

Was ist passiert? Der koreanische Chatbot Lee Luda wurde von Facebook verbannt. Nutzer berichteten darüber, dass sich Luda sehr unangebracht über einige Themen geäußert haben soll:

auf die Frage hin, was sie von Lesben hält, soll sie mit „creepy“ geantwortet oder sogar gesagt haben, dass sie sie „wirklich hasst“

Homosexualität soll sie generell „ekelhaft“ finden

über schwarze Mitmenschen sprach sie mit dem Wort „heukhyeong“, ein abfälliger Slang, der übersetzt „schwarzer Bruder“ bedeutet

Eigentlich war Luda als 20-jährige Studentin entworfen worden und viele Nutzer lobten sie für ihr natürliches Auftreten. Sie soll sogar Fan der K-Pop-Band Blackpink sein. Im Verlauf der etwa zwei Wochen und 750.000 Gespräche schien sie jedoch immer stärker negativ aufzufallen.

So in etwa sollen sich Nutzer Lee Luda vorstellen. Bildquelle: zhihu.com.

Die Entwickler entschuldigten sich für das, was passiert ist (via pingpong.us). Ludas Verhalten stimme nicht mit den Idealen Koreas oder der Firma überein. Sie werde deaktiviert und überarbeitet, damit so etwas nicht noch einmal passiere.

Fallout 76: Rollenspieler werden erneut auf Facebook gebannt, haben jetzt die Nase voll

Chatbot lernt offenbar Hass auf Facebook

Woher hat Luda diese Begriffe? Angelernt haben die Entwickler Luda eigentlich mit 10 Milliarden Nachrichten der beliebten koreanischen App KakaoTalk. Allerdings lernen künstliche Intelligenzen immer weiter.

So kann es passiert sein, dass sie im Gespräch mit bestimmten Nutzern auch rassistische und sexistische Begriffe lernt, insbesondere, wenn Trolle es darauf anlegen, sie mit diesem Wissen zu füttern. Laut The Guardian soll es sogar Gespräche zwischen Luda und Nutzern gegeben haben, in denen versucht worden sei, die KI zu sexualisieren oder sie zur „Sex-Sklavin“ zu machen.

Die Entwickler bezeichnen Luda als „kindlich“. Sie könne noch nicht entscheiden, was angebracht sei und was nicht. Wie ein Kind auch, fange sie gerade erst damit an, mit Menschen zu sprechen und müsse lernen, die richtigen Antworten abzuwägen.

Passiert das öfter? Ein ähnliches Projekt gab es schon einmal, die KI Tay von Microsoft, die durch Twitter radikalisiert wurde. Diese mutierte schon innerhalb weniger Tage zu einem „digitalen Hitler.“

Das Problem, oder zumindest ein großes, scheint dabei die Kultur im Internet zu sein. Ein rauer Umgangston ist hier häufig an der Tagesordnung und Sexismus immer wieder ein Thema.

Erst kürzlich zog sich eine Debatte zu sexistischen Äußerungen durch ein eigentlich interessantes Projekt im Survival-MMO Rust im deutschen Raum. Mittlerweile werden große Influencer wie der YouTuber HandOfBlood belästigt und teilweise sogar bedroht.