Einen Champion in LoL wollte zum Release niemand spielen, obwohl er so stark war

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In der heutigen Zeit veröffentlicht Riot neue Champions seltener. Diese sind häufig interessant gestaltet und bieten einzigartige Spielstile. Die neueste Magierin Mel stand zum Release allerdings in einiger Kritik: LoL bringt neuen Champion Mel, doch die Spieler lästern über den „Magier für Babys”

Yorick erschien zu einer Zeit, in der Riot regelmäßig neue Champions veröffentlicht hat. Durch diese große Menge an neuen Champs konnten einige von ihnen nicht richtig ausgearbeitet werden und bekamen später ein großes Rework.

Die Beliebtheit (via leagueofgraphs.com ) betrug ca. 1 %. Sie wird durch die Pick-, Ban- und Winrate ermittelt. Einige Spieler vermuteten, dass Riot nicht wusste, wie man Yorick balancen könnte, also verbannten sie ihn aus der kostenlosen Rotation der Champions.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

In League of Legends werden regelmäßig neue Champions veröffentlicht. Viele sind gerade zum Release sehr stark. Ein paar dieser Champions bekommen nach einiger Zeit ein Rework, um Fähigkeiten und Spielstil anzupassen, doch dieser Champ wollte trotz seiner Stärke einfach nicht gespielt werden.

