In LoL wurde mal ein wichtiger Champ für eine Woche entfernt, weil er tot war

League of Legends hatte schon immer Events. Die kommen meistens mit neuen Skins, neuen Lore-Einträgen oder neuen Champions. Früher waren die Events deutlich experimentierfreudiger als heutzutage. Ein Event entfernte einen Champion sogar komplett aus dem Spiel, weil die Story es so wollte.

Um welches Event geht es? 2015 gab es ein spezielles Event für die Stadt Bilgewasser. Die Piratenstadt ist für allerlei Verbrecher bekannt. Das Event Burning Tides erzählte in 4 Akten eine Geschichte rund um Miss Fortune, Graves, Twisted Fate und Gangplank.

Die erzählte Geschichte wurde dabei auch im Spiel in Form verschiedener Inhalte repräsentiert. Die ARAM-Map wurde dabei visuell verändert, sogar mit einer neuen Ansager-Stimme. Das wohl skurrilste Ereignis bei diesem Event war aber der Tod von Gangplank.

Zu dem Zeitpunkt im Event tötete Miss Fortune Gangplank angeblich innerhalb der Lore. Daraufhin erhielt sie die Macht in Bilgewasser. Auf dieser Geschichte basiert auch der Skin Captain Miss Fortune . Im Zuge des Lore-Tods von Gangplank wurde der Champion auch aus League of Legends entfernt. Das sorgte aber vor allem im E-Sport für Probleme.

Niemand konnte mit ihm trainieren

Wo liegt das Problem? Startete man zu der Zeit das Spiel, stand da nur: Gangplank is dead and has been disabled in all queues (etwa: Gangplank ist tot und wurde in allen Modi entfernt). Gangplank war für eine Woche entfernt und kam dann mit einem Rework zurück, der einen Spielstil komplett verändert hat.

Das sorgte für ein Problem bei E-Sport-Matches, denn auch auf dem Test-Server war er erst einmal nicht spielbar, sonst hätte man den Reveal ja nicht so spannend gestalten können. In darauffolgenden E-Sport-Events war Gabjokabj aber direkt spielbar, noch bevor er auf den Live-Servern für alle wieder da war.

Niemand konnte mit ihm trainieren und auch nicht gegen ihn. Eine Woche ist einfach zu wenig Zeit. Der erfolgreiche deutsche Twitch-Streamer und ehemalige Profi-Spieler Tolkin erzählt eine eigene Geschichte dazu in einem Stream, den ihr in diesem Clip sehen könnt:

Eigentlich werden Champion und neue Patches vorsichtig im E-Sport ausgerollt. Die Worlds haben beispielsweise einen Verzug, da sich die Profis natürlich mit eigenen Picks und Konter-Strategien vorbereiten.

Würde man auch im Profi-Bereich alle 2 Wochen den Patch wechseln, wären Training und Vorbereitung unmöglich.

Wie war das Event abseits dieser Situation? Innerhalb der Community erinnert man sich ziemlich positiv an das Event. Die neue Lore wurde interessant und für normale Spieler auch so in das Spiel implementiert, dass sie Spaß machte. Die neuen Skins waren gut, ein Gangplank-Skin sogar gratis, der neue Spielmodus war einzigartig und auch das damals neue ARAM-Design hat den Spielern gefallen.

Viele wünschen sich erneut ein solches Event. Dass ein Champion für eine Woche entfernt wird, wird wohl aber niemals mehr passieren, dafür ist das Spiel heutzutage zu kompetitiv.