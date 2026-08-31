Ein erfolgreicher Monstersammler will sich selbst übertrumpfen, setzt auf Typeneffekte, die das Genre aufmischen

Der erste Teil von Cassette Beasts hat MeinMMO-Redakteurin Jasmin bereits mit seinem Konzept der Kassetten überzeugt. Jetzt kommt der Nachfolger, der noch mehr Freiheiten bieten soll als der erste Teil.

Wer sich im Genre des Monster-Sammlers durchsetzen möchte, hat es aktuell schwer, denn die Konkurrenz schläft nicht. Es braucht schon einen neuartigen Ansatz, um sich von der Masse abzuheben und Veteranen wie Pokémon das Wasser zu reichen.

Genau diesen Ansatz hat Cassette Beasts vor rund drei Jahren gebracht. In dem Spiel fangt ihr nämlich die Monster nicht einfach mit Bällen oder anderen Objekten, sondern zeichnet ihre Daten auf Kassetten auf und verwandelt euch danach in diese.

Auf der Gamescom 2026 konnte ich mir den neuen Teil Cassette Beasts 2002 anschauen, der im März 2027 erscheinen soll. Um den Vorgänger zu übertreffen, der auf Steam übrigens mit 94 % positiv bewertet ist, setzt das Spiel dieses Mal auf noch mehr Freiheiten.

Video starten Cassette Beasts 2002 bringt noch mehr Monstersammelspaß als der Vorgänger Autoplay

Mehr Freiheiten als im Vorgänger

Die Verantwortlichen hinter Cassette Beasts verrieten mir, dass sie sich überlegt haben, wie man das Konzept umstellen kann, um für Teil 2 noch mehr Spieler für sich zu gewinnen. Sie haben sich darauf geeinigt, den Spielern noch mehr Freiheiten zu bieten.

Das sieht man beispielsweise bei dem Companion, der einen im Spiel begleitet. Im ersten Teil ist man am Strand von New Wirral aufgewacht und hatte immer Kayleigh als allererste Begleiterin getroffen. Erst im späteren Verlauf konnte man durch Story-Quests weitere Companions freischalten.

In Cassette Beasts 2002 wird das anders aussehen. Hier muss man sich zu Beginn des Spiels für eine Storymission ein Handy ausleihen und hat dafür mehrere Charaktere zur Auswahl. Der Charakter, den ihr als Erstes um das Handy bittet, wird euer permanenter Begleiter für das Spiel.

Auch bei den Romanzen soll es mehr Freiheiten geben und Spieler sollen sich entscheiden können, mit wem sie eine Beziehung eingehen.

Hinzu kommt, dass die Entwickler die Ansicht geändert haben. Im ersten Teil mussten sich Spieler noch mit einer Top-Down-Ansicht zufriedengeben. In Cassette Beasts 2002 könnt ihr die Kamera freier drehen und somit auch mehr Ansichten genießen.

Die Kamera kann im Nachfolger freier gedreht werden.

Typen-Effekte als Besonderheit im Genre

Eine große Stärke aus dem ersten Teil, die auch der zweite Teil beibehalten wird, sind die unterschiedlichen Typen. Wie bei anderen Genre-Vertretern sind die Monster in unterschiedliche Typen eingeteilt, beispielsweise Wasser, Metall oder auch kuriose Arten wie Plastik.

Statt wie in anderen Games einfach nur zu schreiben, dass manche Elemente effektiver sind als gegen andere, passieren schon im ersten Teil von Cassette Beasts regelrechte chemische Reaktionen. Wird ein Monster vom Typ Plastik mit Feuer angegriffen, kann es beispielsweise schmelzen und zum Typ Gift werden.

In der Demo griff ich zudem ein Monster vom Typ Metall mit einer Wasserattacke an. Plötzlich stand dort bei, dass der Gegner korridierte. So fühlte ich mich regelrecht zurück in mein Chemie-Studium versetzt.

Das Kampfsystem ist super kreativ und so einzigartig, dass jeder Fan von Monstersammelspielen unbedingt mal in Cassette Beasts 2002 reinschauen sollte. Es macht super Spaß, die einzelnen Typkombinationen auszuprobieren und zu schauen, was passiert, wenn man das gegnerische Monster angreift.

Zur besseren Übersicht kann man sogar jederzeit die Typen-Tabelle im Kampf aufrufen, um zu sehen, ob man gegen das Monster einen starken Angriff landen wird – oder eben umgekehrt.

Habt ihr bereits den ersten Teil von Cassette Beasts gespielt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom Nachfolger haltet und ob ihr euch den einmal anschauen werdet.

Cassette Beasts ist meiner Meinung nach eines der besten Spiele für Fans von Monster-Sammel-Games. Es gibt aber auch noch andere Titel in dem Genre, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Welche das sind, erfahrt ihr in der folgenden Liste auf MeinMMO: 13 Spiele zum Monstersammeln machen Pokémon und Palworld Konkurrenz