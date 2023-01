Call of Duty: Warzone 2 könnte bald beliebte Maps zurückbringen, doch das reicht den Spielern nicht

Activision hat mit seiner Umfrage die Community gefragt, welche nächste große Map sie den gern aus der Vergangenheit für Call of Duty: Warzone 2 sehen würden, jedoch haben die Fans einen anderen Wunsch.

Was wurde gefragt? Laut CharlieIntel (via twitter.com) hat Activision eine Umfrage an viele Fans von CoD: Warzone 2 gesendet. Die Entwickler hatten die Spieler gefragt, welche große Map sie gern im Spiel sehen wollen würden, wenn ein Mapwechsel anstehen würde. Folgende Optionen standen zur Auswahl:

Eine ganz neue Map

Rückkehr von Verdanks ’84 (2021)

Rückkehr von Caldera (2021)

Rückkehr von der originalen Verdanks-Map (2020)

Rückkehr von Blackout – Map von Black Ops 4 (2019)

Spieler konnten dann bis zu drei Antworten auswählen und ihre Favoriten festlegen. Während das Ergebnis dieser Umfrage aber nicht angezeigt wird, sind sich Fans auf Twitter einig, was sie wirklich wollen und das ist nicht nur eine Map.

Mehrere Maps für Warzone 2 genauso wie in Apex Legends

Was wollen die Spieler? In den Kommentaren auf Twitter wird klar, dass Caldera einer der unbeliebtesten Maps ist. Verdanks und Blackout gesellen sich dann eher zu den beliebteren Optionen. Zu guter Letzt wollen viele Fans jedoch nur eines und das ist die Rotation einer Sammlung von Maps.

Im Grunde dasselbe System wie bei Apex Legends, indem Spieler alle 60 – 90 Minuten auf anderem Terrain kämpfen können. Dabei kommentieren die Spieler mit folgenden Aussagen:

@LoochyTV – “ROTIERENDE MAPS WIE APEX BITTE MANN…”

@Shupp610 – “Rotation oder einfach mehrere Optionen pro Woche!”

@devilslayerr_ – “Wenn ihr eine neue Karte veröffentlicht, implementiert bitte eine Rotation der Maps. Werdet Al Mazrah nicht los. Sie (die Map) ist solide. […]”

@djacksonweather – “Warum nicht eine Rotation implementieren? […]”

Wann kommt eine neue große Map? Das weiß bislang noch niemand. Season 2 steht für Warzone 2 bald vor der Türe. Am 15. Februar ist es so weit, doch bevor ein neuer Battle Pass die Spieler dazu animiert erneut ihren Grind vorzusetzen, bekommen sie eine kleine Battle-Royale-Map spendiert.

Diese haben sich Spieler schon seit geraumer Zeit gewünscht und wird bald im Laufe der 2. Season für die Spieler zugänglich gemacht. Bis also Activision die Umfrage ausgewertet und die Stimmen der Community analysiert hat, bleibt es abzuwarten, wie sich die Entwickler bezüglich einer größeren Map entscheiden werden.

Ist eine Map-Rotation wahrscheinlich? Wer Warzone 2 spielt, weiß, in welch einem desolaten Zustand es sich befindet, das Team bemüht sich aber, mit stetigen Updates die Bug-Flut einzudämmen. Viele Fehler sind aber dennoch im Spiel präsent und wuchern weiter.

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass Activision ein solches Feature in kommender Zeit implementieren wird. Trotz dessen ist es aber nicht unwahrscheinlich, denn wie man beim Wiederbelebungs-Modus sehen kann, erfüllt das Team gern die Wünsche der Spieler, um sie bei Laune zu halten. Es könnte sich also nur um eine Frage der Zeit halten, bis Activision sich doch noch für ein solches Feature entscheidet.

CoD Warzone 2 ändert in Season 2 Rucksäcke und Panzerplatten – Das zeigt die Zwickmühle, in der die Entwickler stecken