Die Beta zu Call of Duty: Black Ops 6 hat einen Termin, bricht erstmals mit einer Tradition

Vor dem Start von Call of Duty: Black Ops 6 können Spieler wieder im Vorfeld in einer Beta testen, wie gut das Spiel ist. Activision hat nun den Termin verraten, an dem die Beta stattfinden wird. Und zum ersten Mal seit Langem können alle Spieler gleichzeitig reinhüpfen.

Wann findet die Beta statt? Die Beta zu Black Ops 6 wird auf zwei Wochenenden aufgeteilt:

Early Access Beta: 30. August 2024 um 19:00 Uhr bis 4. September 2024 um 19:00 Uhr

30. August 2024 um 19:00 Uhr bis 4. September 2024 um 19:00 Uhr Open Beta: 6. September 2024 um 19:00 Uhr bis 9. September 2024 um 19:00 Uhr

Wer kann teilnehmen? Mit der Early-Access-Beta bricht die CoD-Reihe mit einer langjährigen Tradition. Seit Black Ops 3 im Jahr 2015 hatten PlayStation-Spieler bei jeder Beta Vorabzugang erhalten. Da Activision jetzt Teil von Microsoft ist, gibt es diese Bevorzugung nicht mehr.

Deshalb können an der Early-Access-Beta alle Spieler teilnehmen, die sich das Spiel vorbestellt haben, unabhängig von ihrer Plattform. Zudem haben jetzt Abonnenten des Game Pass den Vorteil, dass sie vorab in das Spiel hineinschnuppern können. Die Open Beta wiederum steht allen Interessenten zur Verfügung.

Ihr könnt euch schon jetzt einen Eindruck von Black Ops 6 machen, indem ihr den folgenden Trailer schaut:

Das wissen wir bereits zu Black Ops 6

Was wissen wir zum Release von Black Ops 6? CoD: Black Ops 6 soll am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erscheinen. Als First-Party-Titel von Microsoft erscheint das Spiel mit dem Launch im Game Pass.

Zum Release wird Black Ops 6 insgesamt 16 Multiplayer-Maps bieten, darunter zwölf 6vs6-Maps und vier Einsatz-Maps, auf denen 2vs2 oder 6vs6 gespielt werden kann.

Mit Black Ops 6 kehrt wieder der rundenbasierte Zombie-Modus zurück. Dabei müssen Spieler Wellen von Zombie-Horden abwehren. Es soll zwei neue Maps für den Modus geben.

Spieler können zum Release zwischen den einzelnen Editionen von Black Ops 6 wählen. MeinMMO verrät euch, welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Varianten gibt. Außerdem fassen wir euch in einem separaten Artikel alle weiteren Informationen zusammen, die wir bereits zum Shooter wissen: Black Ops 6: Release, Preis und Trailer – Alle Infos zum Shooter von Treyarch