Ein Manga läuft seit 14 Jahren, doch sogar Fans urteilen: Wenn es so weiter geht, wird das einer der größten Reinfälle

Ein Manga hat gerade bekannt gegeben, dass nach 14 Jahren Laufzeit erst einmal der erste Teil abgeschlossen sei. Doch viele Leser sehen eine düstere Zukunft, wenn es so weitergeht wie bisher.

Was ist das für ein Manga? Der Manga, der seit 2012 läuft, ist Bungo Stray Dogs. Dabei handelt es sich um eine Action-Mystery-Serie mit übernatürlichen Fähigkeiten, die in der fiktiven japanischen Hafenstadt Yokohama spielt.

Der junge Weise Atsushi Nakajima wird aus seinem Waisenhaus geworfen und steht kurz vor dem Verhungern. Durch einen Zufall rettet er einen Mann namens Osamu Dazai vor dem Ertrinken, obwohl dieser eigentlich versucht hat, sich das Leben zu nehmen.

Osamu Dazai ist Mitglied der „Bewaffneten Detektivagentur“. Dabei handelt es sich um Personen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die Fälle übernehmen, die für die Polizei oder das Militär zu gefährlich sind. Auch Atsushi entdeckt, dass er eine besondere Kraft besitzt, und tritt der Agentur bei. Die restliche Story dreht sich hauptsächlich um den Machtkampf zwischen verschiedenen Organisationen in Yokohama.

Fans fühlen sich vom Manga veralbert

Was gibt es jetzt für Neuigkeiten? Am Ende des aktuellen Kapitels 129 gibt es den Hinweis, dass das nächste Kapitel der Abschluss von Part 1 sei. Nach 14 Jahren und 130 Kapiteln hat der Mangaka demnach erst einmal den ersten Teil abgeschlossen.

Bislang gibt es noch keine News über Part 2. Wie es danach weitergeht, ob der Manga eine kurze Auszeit nimmt oder wie sich die Story entwickelt, ist bislang unklar. Doch viele Fans wie der X-Account Nine of Cups spekulieren, dass es mit aller Wahrscheinlichkeit weitergehen wird.

Wie finden Fans das? Viele Fans können nicht fassen, dass das erst einmal Part 1 gewesen sein soll. Schließlich laufe der Manga schon seit 14 Jahren. Sie hoffen zudem, dass der Autor der Story von Bungo Stray Dogs eine Sache endlich lässt.

Der Autor ist nämlich dafür bekannt, Tode von Hauptcharakteren zu inszenieren, um sie dann wenige Kapitel später wiederzubeleben. Die Leser kritisieren den fehlenden Mut, echte Konsequenzen in der Handlung einzubauen.

Es passiert ständig, dass einer der Hauptcharaktere eine Nahtoderfahrung hat. Sie befinden sich inmitten von Explosionen, werden verstümmelt, ertrinken fast oder erleiden sogar ein Kopfschuss. Doch jede dieser dramatischen Szenen wurde bislang überlebt.

Das Problem dabei: Ein Kapitel endet dramatisch mit dem Tod einer beliebten Figur und die Fans fangen an zu trauern. Erst später stellt sich heraus, dass das nur ein Trick war. Dadurch fühlen sich die Leser dann für dumm verkauft.

