Ein Manga läuft seit 14 Jahren, doch sogar Fans urteilen: Wenn es so weiter geht, wird das einer der größten Reinfälle

AnimeCommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Manga läuft seit 14 Jahren, doch sogar Fans urteilen: Wenn es so weiter geht, wird das einer der größten Reinfälle

Ein Manga hat gerade bekannt gegeben, dass nach 14 Jahren Laufzeit erst einmal der erste Teil abgeschlossen sei. Doch viele Leser sehen eine düstere Zukunft, wenn es so weitergeht wie bisher.

Was ist das für ein Manga? Der Manga, der seit 2012 läuft, ist Bungo Stray Dogs. Dabei handelt es sich um eine Action-Mystery-Serie mit übernatürlichen Fähigkeiten, die in der fiktiven japanischen Hafenstadt Yokohama spielt.

Der junge Weise Atsushi Nakajima wird aus seinem Waisenhaus geworfen und steht kurz vor dem Verhungern.  Durch einen Zufall rettet er einen Mann namens Osamu Dazai vor dem Ertrinken, obwohl dieser eigentlich versucht hat, sich das Leben zu nehmen.

Osamu Dazai ist Mitglied der „Bewaffneten Detektivagentur“. Dabei handelt es sich um Personen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die Fälle übernehmen, die für die Polizei oder das Militär zu gefährlich sind. Auch Atsushi entdeckt, dass er eine besondere Kraft besitzt, und tritt der Agentur bei. Die restliche Story dreht sich hauptsächlich um den Machtkampf zwischen verschiedenen Organisationen in Yokohama.

Bungo Stray Dogs: Deutscher Trailer zum Anime mit Superkräften
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Call of Duty bekämpft jetzt Spieler, die Hunderte Euro ausgeben, um auf Konsole auch ohne Skill zu gewinnen Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht Stranger Things: Tales From ‘85 zeigt im neuen Trailer ein neues Monster, das man vorher nicht gesehen hat Experte analysiert in der 2. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms nicht nur die „größte Lanze“ von Westeros Nach 10 Jahren fließt überraschend eine Träne: Ich habe Dragon Quest 7 mit dem neuen Remake nochmal gespielt „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war Hey Blizzard, World of Warcraft hat ein Patch-Problem und die Leute merken es

Fans fühlen sich vom Manga veralbert

Was gibt es jetzt für Neuigkeiten? Am Ende des aktuellen Kapitels 129 gibt es den Hinweis, dass das nächste Kapitel der Abschluss von Part 1 sei. Nach 14 Jahren und 130 Kapiteln hat der Mangaka demnach erst einmal den ersten Teil abgeschlossen.

Bislang gibt es noch keine News über Part 2. Wie es danach weitergeht, ob der Manga eine kurze Auszeit nimmt oder wie sich die Story entwickelt, ist bislang unklar. Doch viele Fans wie der X-Account Nine of Cups spekulieren, dass es mit aller Wahrscheinlichkeit weitergehen wird.

Wie finden Fans das? Viele Fans können nicht fassen, dass das erst einmal Part 1 gewesen sein soll. Schließlich laufe der Manga schon seit 14 Jahren. Sie hoffen zudem, dass der Autor der Story von Bungo Stray Dogs eine Sache endlich lässt.

Der Autor ist nämlich dafür bekannt, Tode von Hauptcharakteren zu inszenieren, um sie dann wenige Kapitel später wiederzubeleben. Die Leser kritisieren den fehlenden Mut, echte Konsequenzen in der Handlung einzubauen.

Es passiert ständig, dass einer der Hauptcharaktere eine Nahtoderfahrung hat. Sie befinden sich inmitten von Explosionen, werden verstümmelt, ertrinken fast oder erleiden sogar ein Kopfschuss. Doch jede dieser dramatischen Szenen wurde bislang überlebt.

Das Problem dabei: Ein Kapitel endet dramatisch mit dem Tod einer beliebten Figur und die Fans fangen an zu trauern. Erst später stellt sich heraus, dass das nur ein Trick war. Dadurch fühlen sich die Leser dann für dumm verkauft.

Mehr zum Thema Anime
Nach 20 Jahren hat mich One Piece verloren, doch die Netflix-Serie holt die größte Stärke zurück
von Niko Hernes
Vegeta bereut endlich eine seiner schlimmsten Taten, zeigt in Dragon Ball Super Schuldgefühle 
von Jasmin Beverungen
Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 5 des Anime? Der Release im Überblick
von Jasmin Beverungen

Solltet ihr auf kurze Mangas und Animes stehen, hätten wir einige Empfehlungen für euch, die euch bestimmt gefallen werden. Wir haben 5 starke Serien aus Japan aufgelistet, die man fix am nächsten Wochenende durchschauen kann, wenn man Zeit hat: 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
One Piece Netflix Trailer Zorro Lysop

Nach 20 Jahren hat mich One Piece verloren, doch die Netflix-Serie holt die größte Stärke zurück

Vegeta bereut endlich eine seiner schlimmsten Taten, zeigt in Dragon Ball Super Schuldgefühle 

Sentenced to Be a Hero Titel title

Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 5 des Anime? Der Release im Überblick

Jujutsu Kaisen Titel title

Eine Szene im Anime von Jujutsu Kaisen fesselt die Zuschauer, dabei reden nur 2 Charaktere miteinander

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx