Borderlands 3: Dieser Shift-Code bringt euch 10 goldene Schlüssel – Aber nur kurz

In Borderlands 3 können euch Shift-Codes neuen Loot bringen. Nun veröffentlichte Gearbox einen Code, der euch richtig viel bringt, gleich 10 goldene Schlüssel – wenn ihr ihn rechtzeitig einlöst.

Hier ist der Shift-Code: Der neue Shift-Code lautet C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX.

Im Gegensatz zu einigen anderen Shift-Codes ist dieser neue Code für Borderlands 3 allerdings zeitlich begrenzt. Der neue Code läuft am 3. März 2020 aus. Ihr habt also knappe zwei Wochen Zeit, euch die Boni aus dem Code zu sichern.

Neuer Shift-Code zum VIP-Ende

Was bringt der Shift-Code? Dieser spezielle Shift-Code bringt euch gleich zehn goldene Schlüssel. Diese Schlüssel könnt ihr nutzen, um die Loot-Kiste auf der Sanctuary zu öffnen. Bei jeder Öffnung der Kiste könnt ihr starke Waffen, Granaten oder Artefakte bekommen. Auch legendäre Waffen können aus der Kiste kommen.

Wie löse ich Shift-Codes ein? Den Shift-Code könnt ihr einfach im Social Menü von Borderlands 3 eingeben. Die Schlüssel landen dann in eurem Ingame-Posteingang, wo ihr sie abrufen könnt. Alternativ könnt ihr ihn auch auf der offiziellen Shift-Website eingeben.

So sieht die Einlösung am PC aus

Warum bekomme ich diesen Code? Der Shift-Code bringt ungewöhnlich viele goldene Schlüssel. Und Gearbox veröffentlicht ihn auch mit einem Anlass: Er ist als Dankeschön gedacht. Wie die Entwickler auf der Homepage berichten, möchten sie sich mit dem Code für die rege Beteiligung am VIP-Programm von Borderlands 3 bedanken.

Dieses Programm kann man nutzen, um sich VIP-Points zu sichern – beispielsweise durch das Schauen von Trailern. Die Entwickler betonen allerdings, dass es vor allem für Aktivitäten vor dem Launch gedacht war. Nun wird das VIP-Programm enden.

Wann endet das VIP-Programm? Das Programm wird am 18. Mai 2020 enden. Es bleibt also noch genügend Zeit, seine gesammelten VIP-Punkte auszugeben oder weitere Punkte zu sammeln. Die sollte man aber am 18. Mai alle ausgegeben haben, da sie ansonsten verfallen.