Borderlands 3: Neuer Hotfix verbessert Loot in Mayhem 2.0

In Borderlands 3 steht ein neuer Hotfix zur Verfügung. Der setzt das „Loot the Universe“-Event fort und geht zwei Probleme an.

Das ist der Hotfix: Der neue Hotfix ging am Donnerstagabend, den 07. Mai, online. Ob er bei euch bereits aktiv ist, erkennt ihr am „Hotfixes Applied“ Schild, das nach einigen Sekunden im Hauptmenü aufploppt.

Der neue Hotfix fällt diese Woche vergleichsweise klein aus. Es gibt keine Änderungen am Balancing oder komplett neue Inhalte.

Allerdings kümmert sich der Hotfix trotzdem ein Stück weit darum, dass ihr mit besserem Loot versorgt werdet.

In Mayhem 2.0 sollt ihr wieder mehr Waffen finden

Hotfix korrigiert Mayhem 2.0, setzt Loot-Event fort

Diese Probleme behebt der Hotfix: Nachdem Borderlands 3 mit dem Mayhem 2.0 Update sein komplettes Endgame umgemodelt hatte, traten einige Fehler auf. Die wurden zum Teil bereits in der vergangenen Woche angegangen. Alles scheint aber noch nicht gelöst.

Der aktuelle Hotfix geht Loot-Probleme auf den unterschiedlichen Mayhem-Stufen an. Denn teilweise warfen die Chaos-Level zu wenig starke Waffen ab – das kritisierten gerade Spieler auf den Stufen Mayhem 7 bis 10.

Mit dem neuen Hotfix soll die Drop-Rate nach oben korrigiert werden. Damit dürften sich Ausflüge auf den schwersten Stufen des Chaosmodus wieder lohnen.

Graveward schmeißt jetzt hoffentlich keinen Loot mehr von der Map

Außerdem flog Loot manchmal schlicht raus aus der Map, wenn man Graveward mit aktivem Riesenkopf-Modifier besiegte. Auch das soll nicht mehr vorkommen.

Hier geht „Loot the Universe“ weiter: Nachdem es zuerst auf Pandora und dann auf Promethea stattfand, hält das „Loot the Universe“-Event nun auf Eden-6 an. Eine Woche lang gibt es hier nun extra viel Loot, der sich je nach Waffenart auf die verschiedenen Zonen des Planeten verteilt.

Gleichzeitig läuft auch das Rache-der-Kartelle-Event weiter. In dem könnt ihr weiterhin die Villa von Joey Ultraviolet in Schutt und Asche legen – eine Quest, die MeinMMO-Autor Jürgen Horn in letzter Zeit besonders viel Spaß macht.