Beim Shooter Borderlands 3 gibt es hinter den Kulissen gerade richtig Ärger. Im Zentrum stehen dabei Boni, die nicht ausgezahlt werden, obwohl der Shooter ein großer Erfolg war. Insider rechnen damit, dass Mitarbeiter das Studio verlassen werden.

Was ist passiert? Laut der Webseite Kotaku, die mit 6 Mitarbeitern von Gearbox gesprochen haben soll, gibt es derzeit Ärger um Bonuszahlungen für Borderlands 3.

Die Entwickler sollen fest mit großen, teilweise 6stelligen Beträgen gerechnet haben, die vom Management versprochen waren. Der CEO von Gearbox, Randy Pitchford, soll den Mitarbeitern jedoch am 31. März 2020 mitgeteilt haben, dass die Boni deutlich geringer ausfallen als geplant.

Schuld daran sei die allgemeine finanzielle Lage des Studios, die derzeit nicht gut aussehe:

Ein Grund sind Flops wie Aliens: Colonial Marines (2013) und Battleborn (2016), Spiele, die keinen großen Erfolg hatten.

Aber auch Borderlands 3 hat insgesamt mehr Geld gekostet als erwartet.

Zudem hat das Studio eine Zweigstelle in Quebec, Kanada, eröffnet.

Der Ausbruch des Coronavirus soll hingegen laut Pitchford keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt haben.

Pitchford (rechts) präsentierte Borderlands 3 auf einer Bühne.

Warum ist das ein Problem? Laut Kotaku werden die Mitarbeiter bei Gearbox durchschnittlich schlechter bezahlt, als bei anderen Entwicklern. Dafür rechnen diese fest die Bonuszahlungen ein.

So soll es in der Firma eine Aufteilung von 60/40 geben, durch die Mitarbeiter des jeweiligen Titels zusammen 40% der Einnahmen quartalsweise als Bonuszahlungen erhalten. 60% wiederum fließen zurück in die Firma und ihren Besitzer Randy Pitchford.

Laut Aussage der Firma wurden bereits mehr als 100 Millionen Dollar in Bonuszahlungen verteilt. 2012 bei Borderlands 2 sollen die Zahlungen so groß ausgefallen sein, dass viele Mitarbeiter sich daraufhin ein Haus gekauft haben.

Auf ähnliches haben die Entwickler bei Borderlands 3 wohl auch gehofft.

Borderlands 3 war ein Erfolg, aber ein teurer

Wo genau liegen die Probleme bei Borderlands 3? Bei Borderlands 3 kam es während der Entwicklung zu einem Engine-Wechsel, von der Unreal Engine 3 zur neueren Version 4. Das soll Geld und Zeit gekostet haben.

Außerdem soll Gearbox erst Geld vom Publisher 2K bekommen, wenn alle Ausgaben des Spiels gedeckt wurden. Dazu zählen auch die Kosten für die neuen DLCs, die das Budget laut Kotaku auf rund 140 Millionen Dollar anheben sollen.

Borderlands 3 wird einen neuen Rekord in den Verkäufen des Franchise aufstellen, wie Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, beim Earnings Call im Februar mitteilte. Doch anscheinend war der Weg dahin deutlich teurer, als es bei Borderlands 2 der Fall war.

Was sagt der CEO? Randy Pitchford soll den Mitarbeitern von Gearbox gesagt haben, dass sie gerne das Studio verlassen können, wenn sie mit dem Boni-System nicht zufrieden sind.

Er hoffe jedoch darauf, zukünftig mehr Geld von 2K zu bekommen, um dieses an Mitarbeiter auszuzahlen.

Kotaku stellt zudem ein weiteres Detail um den CEO heraus. So soll Pitchford 2016 einen Bonus von 12 Millionen Dollar für sich selbst mit dem Publisher Take-Two ausgehandelt haben, passend zum Start der Entwicklung von Borderlands 3. Dieses Geld stammte jedoch aus den 60% der Firma, wie sich rausstellte.

Obwohl dieses Geld also keinen direkten Einfluss auf die Boni hat, sollen Mitarbeiter trotzdem auch deshalb unzufrieden mit Pitchford sein.

Verlassen Mitarbeiter nun Gearbox? Laut Kotaku sollen einige Mitarbeiter durch die aktuelle Situation sehr verärgert sein. So sollen die Kontaktpersonen der Webseite gesagt haben, dass sie mit der Abwanderung einiger Mitarbeiter in naher Zukunft rechnen.

Manche sollen finanzielle Pläne auf Basis der geplanten Boni gemacht haben. Für diese könnte das Ausbleiben nun auch einen Engpass bedeuten.