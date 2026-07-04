Viele Boomer haben 7 Fähigkeiten, auf die sie stolz sind, aber heute kaum noch genutzt werden

Viele Boomer besitzen Fähigkeiten, die junge Menschen heute nicht mehr haben. Einige davon werden heute kaum noch gebraucht oder genutzt. MeinMMO stellt euch 7 Fähigkeiten davon vor.

Als „Boomer“ werden in der Regel Menschen bezeichnet, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Zwischen Boomer und späteren Generationen herrscht oft Unverständnis, was aber an verschiedenen Dingen liegt. Dazu gehören oft auch andere Fähigkeiten und Stärken, die sich die Menschen angeeignet haben.

MeinMMO stellt euch 7 Fähigkeiten davon vor, die heute kaum noch genutzt werden. Euch fallen weitere ein, die wir vergessen oder übersehen haben? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Video starten „Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt Autoplay

(Analoge) Karten lesen

Es gab Zeiten, da fuhr man noch mit gedruckter, physischer Wanderkarte in den Urlaub. Heutzutage nimmt der Einsatz dieser Karten stark ab, da viele junge Menschen durch GPS-Navigation auf Smartphones sozialisiert wurden. Heute nutzen die meisten Google Maps oder andere digitale Optionen.

Immerhin: Berichte sagen, dass junge Menschen die Grundlagen des Kartenlesens beherrschen, es den meisten aber an praktischer Erfahrung fehlt, analoge Karten zu lesen und komplexe Geländemerkmale umzusetzen

Schreibschrift, Kursive, Kurrentschrift

Die Schreibschrift wird immer weniger verwendet, weil digitale Medien wie Tastaturen und Touchscreens das Schreiben per Hand im Alltag abgelöst haben.

Hinzu kommt, dass in vielen Ländern und Schulen mittlerweile von Schreibschrift auf die einfachere Grundschrift (Druckschrift) gewechselt wurde. Ein Thema was schon länger besprochen und diskutiert wird (via FAZ.net, Paywall).

Fahren mit Schaltgetriebe

Viele ältere Menschen besitzen heute noch die Fähigkeit, ein Auto mit Schaltgetriebe zu fahren. Teilweise haben sogar noch Millennials Fahren mit Schaltgetriebe gelernt.

Feststeht: Heutzutage spielt das Schaltgetriebe nur noch eine stark untergeordnete Rolle und der Anteil sinkt stetig: Während es 2017 noch rund 78 Prozent waren, werden aktuell fast ausschließlich Automatikmodelle neu zugelassen (via motor1.com).

Marken wie Mercedes-Benz haben die Produktion von Schaltgetrieben bereits komplett eingestellt. Hinzu kommt, dass elektrische Fahrzeuge sich immer stärker verbreiten und diese ein Automatikgetriebe voraussetzen, dadurch sinkt der Anteil von Schaltgetrieben ebenfalls.

Festnetzanschluss und Nummern merken

Erinnert ihr euch noch an den Festnetzanschluss zu Hause, der oft im Eingangsbereich war, wo euch jeder einem beim Telefonieren zuhören konnte?

Die Zeit ist mittlerweile in vielen Haushalten vorbei, denn so ziemlich jede Person hat ein Handy und kann damit an jedem beliebigen Ort telefonieren.

Ebenfalls müssen sich viele keine Telefonnummern mehr merken. Da die meisten von uns mittlerweile Handys haben, die wir für Notizen, Telefonnummern und Kalender nutzen, hat das Phänomen der „digitalen Amnesie“ zugenommen, davon schreibt etwa die Bayerische Akademie der Wissenschaften (PDF-Datei).

Völlig ausgestorben ist das Festnetz aber noch nicht: Laut Statistiken ist zwischen 80 und 90 % der Haushalte noch ein Festnetzanschluss vorhanden.

Das Bügeln Ihrer Kleidung

Nicht nur verzichten Verbraucher zunehmend darauf, dieses ehemalige Haushaltsgrundstück zu besitzen, sondern es gibt auch immer mehr Kinder, die aufwachsen, ohne jemals zu Hause ein Bügeleisen gesehen zu haben.

Dafür gibt es verschiedene Gründe. So werden etwa viele Kleidungsstücke heutzutage aus knitterfreien Stoffen hergestellt, wo Bügeln nicht mehr unbedingt notwendig ist. Ein Großteil dieser Generation hat das Bügeln kollektiv aufgegeben und nutzt lieber Dampfglätter oder hängt Wäsche eben knitterfrei auf (via brigitte.de, Paywall).

Mehr zum Thema 10 Begriffe, die nur die Gen Z benutzt und Boomer nicht verstehen von Dariusz Müller

Einen formellen Brief schreiben und formatieren

Viele Unternehmen und Organisationen verlangen nach wie vor ein Anschreiben zusammen mit dem Lebenslauf. Doch wie man einen formellen Brief richtig verfasst, formatiert und strukturiert, wissen die wenigsten heute noch.

Das hängt auch damit zusammen, dass Nachrichten heute eher kürzer werden und lange Briefe oftmals nicht mehr benötigt werden. So schreibt etwa ein Boomer gegenüber Upworthy.com:

Als Lektor und Korrektor, der Anschreiben und formelle Geschäfts-E-Mails zur Überprüfung erhält, finde ich es tatsächlich ziemlich erschreckend, wie viele Menschen ihre E-Mails und Briefe nicht mehr richtig verfassen und strukturieren können.

Zumindest hat die Generation mittlerweile entdeckt, dass man mit Briefen und Postkarten gut Geld verdienen kann. Die Fähigkeit ist daher nicht unbedingt nutzlos, aber nicht mehr so stark verbreitet wie noch vor 20 oder 30 Jahren.

Ein Fax versenden

Viele junge Menschen arbeiten heutzutage im Büro mit Computern und Druckern, doch ein Faxgerät dürften die wenigsten kennen oder verwenden. Denn die meisten Unternehmen haben diese Geräte mittlerweile abgeschafft, berichtet etwa die Süddeutsche Zeitung.

Der Niedergang der Faxgeräte begann schleichend ab Mitte der 2000er-Jahre mit dem Aufkommen von E-Mails, Scannern und später Cloud-Lösungen. Einige Behörden setzten aber noch etliche Jahre weiterhin auf Faxgeräte.

Die Gen Z und die sogenannte Boomer-Generation unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander. Auch beim Kauf und Konsum von bestimmten Gütern. Das merkt man auch im direkten Vergleich der Generationen. Wir stellen euch Dinge vor, die von den „Boomern“ täglich genutzt oder gekauft werden, welche aber für die Generation Z kaum noch eine Rolle spielen: 6 Dinge, für die Boomer jedes Jahr Geld ausgeben, was die Gen Z heute nicht mehr tun würde