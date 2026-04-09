10 Begriffe, die nur die Gen Z benutzt und Boomer nicht verstehen

Die deutsche Generation Z nutzt in ihrem Sprachgebrauch viele Begriffe, die ihren Ursprung in der englischen Sprache haben. Andere Ausdrücke sind zwar deutschen Ursprungs, dennoch stehen dem einen oder anderen Boomer die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, wenn Wörter wie „Schere“ und „Wild“ fallen.

Das Titelbild ist ein Symbolbild.

Der Artikel erschien bereits im Mai 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Was sind Boomer? Als „Boomer“ werden Menschen bezeichnet, die während der Zeit des Baby-Booms geboren sind, also etwa in den späteren 1950er- bis zu den früheren 1960er-Jahren. Viele Boomer sind demnach inzwischen Großeltern.

Was ist Gen Z? Generation Z oder auch Gen Z ist die Bezeichnung für die Generation, die etwa zwischen 1995 und 2010 geboren ist. Die Mitglieder dieser Generation sind jetzt also zwischen 14 und 30 Jahre alt.

Wie kam diese Liste zustande? MeinMMO-Redakteur Dariusz hat eine Liste mit 10 Begriffen zusammengestellt, die seiner persönlichen Erfahrung nach typisch für die Generation Z sind.

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Cringe

Bedeutung: Ausdruck, um zu zeigen, dass etwas peinlich oder zum Fremdschämen ist.

Beispiel: „Der spielt Fortnite, ist das cringe.“

Actually

Bedeutung: Deutsch, etwa „genau genommen“, wird genutzt, wenn ein Besserwisser eine getroffene Aussage korrigiert oder präzisiert; alternativ auch für „eigentlich“.

Beispiel „genau genommen“:

Person 1: „Realtalk, die Kilo ist gerade das beste Sturmgewehr in Warzone.“

Person 2: „Actually hat die AK eine bessere Time-to-kill als die Kilo.“

Beispiel „eigentlich“:

Person 1: „Boa, ich glaub’, ich halte auf dem Rückweg noch bei Mecces an.“

Person 2: „Das ist actually gar keine schlechte Idee.“

Schere

Bedeutung: Etwa „Ja, das war meine Schuld.“

Beispiel: „Schere, die Niederlage geht auf mich. Hab den Gegner einfach nicht gesehen.“

Literally

Bedeutung: Deutsch für „buchstäblich“; wird genutzt, um zu betonen, dass eine Aussage exakt die getroffene Angabe beschreibt.

Beispiel: „Ich wohne literally am Arsch der Welt, wir haben hier mehr Kühe als Einwohner.“

No joke

Bedeutung: Etwa „kein Scherz“ sagt aus, dass etwas ernst gemeint ist.

Beispiel: „No joke, das neue Update von Warzone ist richtig nice.“

Realtalk

Bedeutung: Wird genutzt, um der darauffolgenden Aussage Gewicht zu verleihen.

Beispiel: „Realtalk, wer 2025 immer noch glaubt, dass Animes nur für Kinder sind, der hat einfach keine Ahnung.“

Wild/ Wyld

Bedeutung: Ausdruck des Erstaunens, etwa wie „krass“ oder „heftig“.

Beispiel: „Bro, dein Aim ist wyld.“

NPC

Bedeutung: „NPC“ steht eigentlich für „Non-Player Character“, was auf Deutsch „Nicht-Spieler-Charakter“ bedeutet und im Gaming Charaktere beschreibt, die nicht von einem Spieler gesteuert werden, also nicht menschlich sind. Außerhalb des Gamings wird dieser Begriff spöttisch genutzt, um auszudrücken, dass sich jemand wie ein Nicht-Spieler-Charakter verhält, etwa weil die Person keine eigene Meinung hat.

Beispiel: „Guck dir mal diesen NPC an.“

Same

Bedeutung: Deutsch etwa „genauso“; Ausdruck der Zustimmung, die Boomer-Alternative zu „same“ ist „dito“.

Beispiel:

Person 1: „Boa, gar kein Bock morgen zu arbeiten.“

Person 2: „Same!“

Rede

Bedeutung: Ausdruck der Zustimmung und gleichzeitige Aufforderung an die sprechende Person, die gehaltene Rede fortzuführen.

Beispiel:

Person 1: „Alle Menschen haben die gleichen Rechte.“

Person 2: „Rede!“

Falls ihr selbst einige dieser Begriffe regelmäßig benutzt, seid ihr wahrscheinlich ebenfalls ein Mitglied der Generation Z oder ein relativ junger Millennial – oder zumindest jung geblieben.

Vielleicht arbeitet ihr aber auch einfach viel mit Menschen der Generation Z zusammen und habt euch ihren Sprachgebrauch angewöhnt. Wenn ihr allerdings lieber wie ein Boomer wirken wollt, solltet ihr euch diese Ausdrücke angewöhnen: 5 Dinge, die nur Boomer sagen und Gen Z niemals sagen würde.