10 Begriffe, die nur die Gen Z benutzt und Boomer nicht verstehen

Die deutsche Generation Z nutzt in ihrem Sprachgebrauch viele Begriffe, die ihren Ursprung in der englischen Sprache haben. Andere Ausdrücke sind zwar deutschen Ursprungs, dennoch stehen dem einen oder anderen Boomer die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, wenn Wörter wie „Schere“ und „Wild“ fallen.
Das Titelbild ist ein Symbolbild.
Was sind Boomer? Als „Boomer“ werden Menschen bezeichnet, die während der Zeit des Baby-Booms geboren sind, also etwa in den späteren 1950er- bis zu den früheren 1960er-Jahren. Viele Boomer sind demnach inzwischen Großeltern.
Was ist Gen Z? Generation Z oder auch Gen Z ist die Bezeichnung für die Generation, die etwa zwischen 1995 und 2010 geboren ist. Die Mitglieder dieser Generation sind jetzt also zwischen 14 und 30 Jahre alt.
Wie kam diese Liste zustande? MeinMMO-Redakteur Dariusz hat eine Liste mit 10 Begriffen zusammengestellt, die seiner persönlichen Erfahrung nach typisch für die Generation Z sind.
Cringe
Bedeutung: Ausdruck, um zu zeigen, dass etwas peinlich oder zum Fremdschämen ist.
Beispiel: „Der spielt Fortnite, ist das cringe.“
Actually
Bedeutung: Deutsch, etwa „genau genommen“, wird genutzt, wenn ein Besserwisser eine getroffene Aussage korrigiert oder präzisiert; alternativ auch für „eigentlich“.
Beispiel „genau genommen“:
- Person 1: „Realtalk, die Kilo ist gerade das beste Sturmgewehr in Warzone.“
- Person 2: „Actually hat die AK eine bessere Time-to-kill als die Kilo.“
Beispiel „eigentlich“:
- Person 1: „Boa, ich glaub’, ich halte auf dem Rückweg noch bei Mecces an.“
- Person 2: „Das ist actually gar keine schlechte Idee.“
Schere
Bedeutung: Etwa „Ja, das war meine Schuld.“
Beispiel: „Schere, die Niederlage geht auf mich. Hab den Gegner einfach nicht gesehen.“
Literally
Bedeutung: Deutsch für „buchstäblich“; wird genutzt, um zu betonen, dass eine Aussage exakt die getroffene Angabe beschreibt.
Beispiel: „Ich wohne literally am Arsch der Welt, wir haben hier mehr Kühe als Einwohner.“
No joke
Bedeutung: Etwa „kein Scherz“ sagt aus, dass etwas ernst gemeint ist.
Beispiel: „No joke, das neue Update von Warzone ist richtig nice.“
Realtalk
Bedeutung: Wird genutzt, um der darauffolgenden Aussage Gewicht zu verleihen.
Beispiel: „Realtalk, wer 2025 immer noch glaubt, dass Animes nur für Kinder sind, der hat einfach keine Ahnung.“
Wild/ Wyld
Bedeutung: Ausdruck des Erstaunens, etwa wie „krass“ oder „heftig“.
Beispiel: „Bro, dein Aim ist wyld.“
NPC
Bedeutung: „NPC“ steht eigentlich für „Non-Player Character“, was auf Deutsch „Nicht-Spieler-Charakter“ bedeutet und im Gaming Charaktere beschreibt, die nicht von einem Spieler gesteuert werden, also nicht menschlich sind. Außerhalb des Gamings wird dieser Begriff spöttisch genutzt, um auszudrücken, dass sich jemand wie ein Nicht-Spieler-Charakter verhält, etwa weil die Person keine eigene Meinung hat.
Beispiel: „Guck dir mal diesen NPC an.“
Same
Bedeutung: Deutsch etwa „genauso“; Ausdruck der Zustimmung, die Boomer-Alternative zu „same“ ist „dito“.
Beispiel:
- Person 1: „Boa, gar kein Bock morgen zu arbeiten.“
- Person 2: „Same!“
Rede
Bedeutung: Ausdruck der Zustimmung und gleichzeitige Aufforderung an die sprechende Person, die gehaltene Rede fortzuführen.
Beispiel:
- Person 1: „Alle Menschen haben die gleichen Rechte.“
- Person 2: „Rede!“
Falls ihr selbst einige dieser Begriffe regelmäßig benutzt, seid ihr wahrscheinlich ebenfalls ein Mitglied der Generation Z oder ein relativ junger Millennial – oder zumindest jung geblieben.
Vielleicht arbeitet ihr aber auch einfach viel mit Menschen der Generation Z zusammen und habt euch ihren Sprachgebrauch angewöhnt. Wenn ihr allerdings lieber wie ein Boomer wirken wollt, solltet ihr euch diese Ausdrücke angewöhnen: 5 Dinge, die nur Boomer sagen und Gen Z niemals sagen würde.
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Also ich bekomme bei solchen Ausdrücken ja immer wutanfälle zumal ich von den wörten keines kenne… das einzige was ich aber auch sehr selten sage ist dito. Und ich kenne auch keinen der so redet… Umgang formt den Menschen und das geht bei uns noch gesittet zu… ich höre manchmal digger aber da reicht ein böser Blick und die Jugend weiss bescheid das man soetwas nicht sagt. 😂 bei uns sagt man z.b. horch mal her du Lausebub…. wir leben und lieben die Wortwahl unserer Großeltern noch die in den 30er 40er Jahren geboren sind.
Wir bei uns hier sind glaub auch in den 80ern und 90ern hängen geblieben. Was die Wortwahl angeht.😍 😂
Ich mit 43, kenne tatsächlich auch alle Wörter, habe es mir aber angewöhnt, keines dieser Wörter zu benutzen, auch nicht die Wörter in den Jahren zuvor. Ich belasse es lieber bei “Wörter verstehen” aber nicht weiter die deutsche Sprache mit solchen Begriffen zu verhunzen. Vieles driftet leider zu sehr in eine Art Ghetto Slang ab und damit fühle ich mich immer unwohl. Früher so Anfang/Mitte 20 hab ich das auch noch teilweise gemacht, allerdings nur im privaten.
Bitte nicht sperren. Aber ich stimme dieser Liste und dem Titel nicht zu. In meinem Freundeskreis würde jeder mindestens die Hälfte der Wörter verstehen. Und wir sind alle über 30
Also rr ich bin knapp zu alt für diese omnipräsente Gen Z, aber ich spreche wyldes Englisch und verstehe daher actually fast alles. Schere stammt angeblich ursprünglich aus dem Fußball (WTF) und wurde dann von so einem Influenza-Youtuber “groß gemacht”, muss Normalmensch also nicht kennen. Na gut, was soll’s.
Aber meine Oma würde, bis auf besagtes “Schere” da sie damals auch Englisch gelernt hat und ihr Französisch auch noch besser ist als mein Schulfranzösisch alles verstehen. Wylde Frau!
(OK, bei NPC bräuchte sie die ausgeschriebene Form, da ihre Spielzeit dann doch vor den MMOs aufgehört hat. Letztes Spiel das sie gekauft hatte war das sehr gute LucasArts Adventure Pack, das sie erst alleine und dann mit klein Klugschreiber beendet hat :))
Also, ich bin Spät-GenX und des öfteren als Boomer beschimpft, und ich muss sagen, nachdem die Hälfte der Begriffe eh nur direkte Anglizismen sind und der Rest auch recht selbsterklärend, ist die Überschrift ziemlich anmaßend. Das meiste würd wahrscheinlich auch mein 77-jahre-alter Dad verstehen…
Von Schere hab ich auch als Gen Z noch nie gehört. Und der Grossteil der anderen Begriffe sind doch “literally” die englische Übersetzung vom Wort also Denglisch. Jeder Boomer, der Englisch sprechen kann wird es doch verstehen können, da das Wort praktisch die gleiche Bedeutung hat.
Ich bin eindeutig millennial und nutze sämtliche Begriffe davon schon seit Jahren.
Tru dat