Die Gen Z begeistert sich gerade für Golf und Tennis – Doch die Boomer wünschen sich, sie würden einfach verschwinden

Golf und Tennis galten lange als Spiel der reichen, alten Männer. Doch jetzt drängt die Generation Z auf die Plätze. Die Boomer sind davon alles andere als begeistert.

Golf und Tennis gelten als die Sportarten der alten, weißen Männer. Doch seit einigen Jahren sind viele Sportarten, darunter auch Golf und Tennis stark im Kommen. Laut der National Golf Foundation ist die Zahl der Personen, die eine Driving Range, einen Golfplatz, besucht oder Golfinhalte konsumiert haben, seit 2016 um 30 % gestiegen:

Fast 1,5 Millionen mehr Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre – insgesamt 3,4 Millionen – spielten 2023 zum ersten Mal Golf.

Den höchsten Anstieg gibt es bei Erwachsenen zwischen 18 und 34 Jahren.

Besonders interessant ist Golf vor allem für junge Frauen geworden: 37 % der Golfer unter 18 Jahren waren im Jahr 2023 weiblich, verglichen mit nur 15 % im Jahr 2000.

Ironischerweise sind es Dinge wie Exklusivität, die für die Generation Z zunehmend interessanter werden. Zum Ärger der Boomer, die bisher den Golfsport dominiert haben und es gerne auch weiterhin möchten.

Junge Menschen spielen Golf, weil sie das „Old-Money“-Gefühl wollen

Warum ist Golf plötzlich so spannend? Das liegt daran, dass immer mehr junge Menschen an Geld, Reichtum und Macht interessiert sind: Zwei Drittel der Generation Z und fast drei Viertel der Millennials gaben in einer Harris-Umfrage 2024 (PDF-Datei) an, dass sie Milliardäre sein wollen.

Und mit Karo-Hemd und Martini auf dem Golfplatz zu stehen, ist für viele junge Menschen ein Merkmal des Wohlstands. Geld ist für viele junge Menschen auch eine Möglichkeit, sozial unabhängiger zu werden: Viele Neuankömmlinge auf dem Golfplatz sind begierig darauf, eine neue Stufe des Wohlstands zu erreichen. Die Eroberung des Golfplatzes ist der erste Schritt zur Eroberung der Vorstandsetage.

Und da ist da noch das „Old-Money“-Gefühl und die Ästhetik, von der sich viele angesprochen fühlen. Es gibt aber bereits Leute, die sagen: Die Atmosphäre des alten Geldes lässt nach, wenn tausende junge Leute die Plätze überschwemmen.

Die ältere Generation ist von der jungen Generation auf dem Golfplatz nicht begeistert

Was sagen die Boomer dazu? Das englischsprachige Magazin Business Insider hat Chris Jenkins interviewt, einen 53-jährigen Golfer. Er spielt schon seit über 30 Jahren Golf und sehnt sich nach den ruhigen Tagen, bevor die Generation Z die Golfplätze stürmte: Ohne laute Musik, mit fester Kleiderordnung und vor allem mit der Chance, auch Golf spielen zu können:

Ich gebe es zu, ich bin der sprichwörtliche „Runter von meinem Rasen“-Typ. Wir können keine Abschlagzeiten bekommen, und die Runden dauern jetzt 5 ½ Stunden. Wir geben ihnen allen die Schuld. (…) Turnschuhe auf dem Platz, Musik – das mag ich nicht. Es gibt Leute, die sagen: „Oh, du bist so ein Country-Club-Snob”, und offen gesagt, ja.



Um dem Chaos der Generation Z aus dem Weg zu gehen, hat sich Jenkins mit anderen Golfern in privaten Clubs zusammengeschlossen, wo sie ihre Ruhe haben, um ihren „Gentleman-Sport“ weiterhin in Ruhe ausüben zu können. Wenn es nach ihm ginge, würde das auch so bleiben, aber er gibt selbst zu, dass seine Generation am Ende angekommen ist: „Ich verstehe es, meine Generation ist auf dem Weg nach draußen. Aber das heißt nicht, dass ich es mögen muss.“

Eine französische Behörde hat das Konsumverhalten der Bevölkerung untersucht. Dabei hat sie festgestellt, dass ältere Menschen das lineare Fernsehen lieben, junge Menschen daran aber kaum noch interessiert sind. Das ist langfristig auch eine Herausforderung für Unternehmen, die bisher vor allem auf lineares TV gesetzt haben: Boomer lieben es, Gen Z kann nichts damit anfangen: Junge Leute stellen eine ganze Sparte vor eine große Herausforderung