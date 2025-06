In einem neuen Vampir-RPG auf Steam müsst ihr aufpassen, wen ihr aussaugt: Ihr könntet zahlreiche Enden verpassen

Im neuen Vampir-RPG Blood of Dawnwalker auf Steam dreht sich alles um die Geschichte. Doch wenn euer Blutdurst hochkommt, müsst ihr aufpassen, denn euer nächstes Opfer könnte ein wichtiger Questgeber sein.

Was ist das für ein Spiel? Das neue Vampir-RPG Blood of Dawnwalker setzt den Fokus auf eine starke Erzählung und lebendige Geschichte, die sich als „narratives Sandbox-Erlebnis“ entfalten soll. Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Coen, einem „Dawnwalker“, der sich zwischen Seuchen und Konflikten im Europa des 14. Jahrhunderts durchschlagen muss.

Hinter dem RPG stecken die Entwickler von Rebel Wolves, die zum Teil aus ehemaligen Entwicklern von Wichter 3 bestehen. Das zeigt sich auch im Design des Spiels.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blood of Dawnwalker sehen:

Viele Wege, die sich verbauen lassen

Was zeichnet das Spiel aus? Blood of Dawnwalker will genau das Gegenteil eines linearen Abenteuers sein. Entwickler Mateusz Tomaszkiewicz betonte in einem Interview mit Xbox Wire, dass die Entwickler viele verschiedene Enden zur Verfügung stellen, die man auch gut verpassen kann.

So soll man sich zum Beispiel einer Menschen-Rebellion anschließen und ihr zum Sieg verhelfen können. Es kann aber auch passieren, dass man den NPC für die Rebellion niemals anspricht und die Geschichte ganz anders ausgeht.

Wir wollten den Spielern so viel Kontrolle über die Geschichte wie möglich geben, ein klares Ziel, aber viele Wege, es zu erreichen […] Man kann sich mit der menschlichen Rebellion verbünden oder das Spiel beenden, ohne ihnen jemals zu begegnen Mateusz Tomaszkiewicz bei Xbox Wire

Dabei soll jede Aktion Einfluss auf das Spiel haben, dass sich um den eigenen Charakter herum bildet. Zum Beispiel, wenn mal wieder der Vampirdurst drückt. Dann muss im Notfall auch einfach der nächste NPC oder Begleiter dran glauben, ob man möchte oder nicht.

Nachdem die Begleiter zum Mittagessen geworden sind, werden sie jedoch nicht einfach mit der Geschichte fortfahren. Die NPCs finden solche Aktionen nämlich gar nicht cool und je nachdem, wen es trifft, können ganze Geschichten und Handlungsstränge anders verlaufen.

So ergibt sich für jeden Spieler ein individueller Spieldurchlauf, der durch die Aktionen und Entscheidungen beeinflusst wird.

Blood of Dawnwalker soll 2026 auf Steam, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen und setzt auf die Unreal Engine 5, die unter anderem die wichtigen Tag- und Nacht-Wechsel umsetzen soll.