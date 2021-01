Der Hero-Brawler Bleeding Edge bekommt keine Updates mehr. Die Entwickler haben beschlossen, nicht an dem neuen Online-Game weiterzuarbeiten, nachdem es 2020 erst auf den Markt kam. Stattdessen widmen sie sich nun kommenden Spielen.

Was war Bleeding Edge? Das neue Online-Game wurde auf der E3 2019 mit einem interessanten Trailer vorgestellt und erschien im März 2020 exklusiv für PC und Xbox One. Entwickelt wurde es von Ninja Theory, den Machern von Hellblade: Senua‘s Sacrifice und DmC: Devil May Cry.

Das Spiel legte den Fokus auf PvP-Kämpfe in einer 4-gegen-4-Arena, in der Spieler mit verschiedenen Helden gegeneinander antraten. Jeder Held verfügte über seine ganz eigenen Fähigkeiten. Das Setting spielte in einer postapokalyptisch angehauchten, futuristischen Welt.

Der E3-Trailer von Bleeding Edge.

Was war das Problem? Offenbar konnte das Spiel seine Spieler nicht halten. Auf Steam startete Bleeding Edge bereits nur mit 828 Spielern an der Spitze zum Release 2020. Diese Zahl sank immer weiter. In den letzten 30 Tagen spielten gerade einmal vier Spieler im Schnitt und elf an der Spitze (via SteamCharts). Die Spielerzahlen auf Xbox sind nicht bekannt.

Obwohl die Entwickler selbst in einem Trailer nur positive Kommentare ihrer Spieler zeigten, gab es damals auch Kritik. Auf MetaCritic etwa erreichte das Spiel nur einen Score von 61 und von Trusted Reviews hieß es, dass Bleeding Edge zwar Spaß macht, aber dass es an Tiefe fehlt, um auf Dauer zu halten (via Metacritic).

Kann ich noch spielen? Ja, die Server bleiben aktuell noch online. Lediglich neue Updates gibt es nicht mehr.

Fokus liegt auf neuen Spielen

Was machen die Entwickler stattdessen nun? Im offiziellen Tweet des Studios heißt es, dass der Fokus nun auf neuen Projekten liegt, darunter Senua‘s Saga: Hellblade 2. Das wird der Nachfolger von Senua‘s Sacrifice, das bereits als exklusives Spiel für die Xbox Series X angekündigt wurde.

Der Trailer zu Hellblade 2.

Außerdem stehen Project Mara und The Insight Project auf dem Plan. Project Mara wird ein experimentelles Psychohorror-Spiel, The Insight Project soll geistige Gesundheit durch Videospiele erforschen (via GamesRadar). Beides recht passende Ansätze, nachdem bereits Senua‘s Sacrifice psychische Erkrankungen als Kern-Thema hat.

Bleeding Edge ist dabei nicht das erste Spiel, das 2021 stirbt. Das MMO Life is Feudal: MMO wurde kurz zuvor eingestellt. Der Schließung ging ein Rechtsstreit mit dem ehemaligen Publisher voraus, den sich die Entwickler irgendwann nicht mehr leisten konnten. Es hielt sich allerdings zumindest länger als Bleeding Edge.

Dafür wird der Hero-Brawler vermutlich auch nicht das letzte Spiel bleiben, das 2021 stirbt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat bereits eine Ahnung, welche MMOs 2021 nicht überleben werden.