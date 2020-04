Das neue Multiplayer-Game Bleeding Enge (PC, Xbox One) hat einen neuen Accolades-Trailer veröffentlicht, der sich von den üblichen Trailern seiner Art unterscheidet. Er er nutzt Zitate von Fans auf Twitter und Discord, statt Test-Berichte. Bei Reviews, die auf Metacritic landen, steht Bleeding Edge gerade eher mäßig da.

Das ist die Situation: Das Multiplayer-Spiel Bleeding Edge von Ninja Theory erschien am 24. März für die Xbox One X und auf Steam. In dem bunten Third-Person-Brawler steuert ihr einen Helden-Charakter mit ausgefallen Fähigkeiten. Die Helden verarbeiten sich in einer Arena gegenseitig zu Brei.

Nun wurde auf YouTube ein Accolades-Trailer zu Bleeding Edge veröffentlicht, in dem lobende Zitate genutzt werden, die von Fans auf Twitter und Discord stammen.

Accolades-Trailer führen normalerweise lobenden Aussagen und hohe Wertungen von großen Publikationen oder bekannten Persönlichkeiten aus der Gaming-Industrie auf. Damit soll demonstriert werden, dass das Spiel von Kritikern anerkannt wurde und empfehlenswert ist.

Der Ansatz, bei Bleeding Edge die Meinungen von Fans von Twitter und Discord einzublenden, führte zu einer Reihe negativer Kommentare unter dem Video auf verschiedenen Channels.

Bleeding Edge habe laut den spöttischen Kommentaren auf YouTube so miese Reviews erhalten, dass für den Trailer keine positive Zitate aus großen Publikationen gefunden werden konnten. Deshalb nutze man in dem Accolades-Trailer Zitate von „Fanboys“, um es besser darzustellen als es ist.

Zudem konnten einige der Zitate, die im Trailer vorkommen, nicht zurückverfolgt werden. So lassen sich zum Beispiel in den Feeds die Twitter Accounts von @JPSHRACERGAMING oder @JordanJaner keine passenden Zitate finden. Der Tweet von Euphie (via Twitter) ist allerdings vorhanden.

Es fällt auf, dass die 3 Zitierten keine „riesigen Influencer“ sind, sondern auf Twitter 87 Follower, 139 Follower und 496 Follower haben.

Der Accolades-Trailer zu Bleeding Edge enthält Zitate von Usern auf Twitter und Discord

So fielen die Reviews zu Bleeding Edge aus

Die Reviews zu Bleeding Edge fielen tatsächlich eher mäßig aus. Auf Metacritic erhielt das Spiel:

eine Metascore von 67 und eine User-Score von 6.3 für die Xbox One

auf dem PC erreichten die Reviews einen Metascore von 61 und einen User-Score von 5.3

Unsere Kollegen von der GamePro gaben dem Spiel eine Wertung von 60%, wobei 10% davon am Ende wegen regelmäßigen Rucklern und Spielabstürzen abgezogen wurden. Das ergab eine Endwertung von 50%.

Auf Steam sieht es für Bleeding Edge besser aus. Von den 1137 Reviews zu dem Spiel (Stand: 25.04.2020, 16:16) fallen 74% positiv aus (via Steam).

Die Entwickler hätten also positive Ratings von großen Publikationen in ihren Accolades-Trailer integrieren können, wenn sie es gewollt hätten. Zu den positiven Reviews auf Metacritic gehören zum Beispiel Dualshockers oder IGN Italia.

Diese 10 MMOs haben auf Steam im April 2020 die meisten Spieler – Zockt ihr sie?

„Fan-Accolades-Trailer“ sind nicht ungewöhnlich

Wo wurde das noch gemacht? Es ist nicht das erste Mal, dass Ninja Theory Fan-Zitate in ihren Accolades-Trailern genutzt hat. Während der Accolades-Videos zu Devil May Cry 2010 noch Wertungen von Spielemagazinen enthält, ist in dem entsprechenden Trailer zu Hellblade: Sanuwa’s Sarifice davon nichts zu sehen.

Stattdessen finden wir in dem Accolades-Trailer zu Hellblade Zitate begeisterter Fans, die über ihre Erlebnisse mit dem Spiel berichten und sich dafür bedanken. Der Trailer hat auf dem YouTube-Account von Sony 3,300 Upvotes und nur 82 Downvotes (Stand: Stand: 25.04.2020, 16:16).

Der Accolades-Trailer von Hellblade ist sehr emotional und kam bei Fans gut an

Welche Firmen machen das noch? Ninja Theory sind nicht die einzigen, die das Konzept von Fan-Zitaten in ihren Accolades-Trailern nutzen. Andere große Firmen und Publisher haben in der Vergangenheit auf dieses Mittel zurückgegriffen. Dazu gehören zum Beispiel Square Enix und Sony.

Bei manchen dieser Trailer wurde auch die Spielzeit der User aufgeführt, von denen die Zitate stammen.

In dem Accolades-Trailer zu Pathologic wurde auch Spielzeit angegeben.

Diese Praxis, begeisterte Fans zu zitieren, ist weniger geläufig und bekannt als die Wertungen großer Spielemagazine. Es ist aber auch keine neu eingeführte Methode, die nur für Bleeding Edge verwendet wurde, wie einige meinten.

Wenn ihr den neuen Brawler ausprobiert habt und er nicht nach eurem Geschmack war, haben wir für euch 6 neue Games auf Steam, die erfolgreich sind.