Die meisten Nutzer achten beim Kauf ihrer Speichermedien wohl in erster Linie auf Kapazität und Geschwindigkeit, während Langlebigkeit eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das Blaustahl Storage Device macht es genau umgekehrt.

Was ist das für ein Gerät? Das Blaustahl Storage Device ist ein USB Dongle des deutschen Herstellers Machdyne und wirbt mit einer Speicherkapazität von 8 KB sowie einer Lebensdauer von 200 Jahren. Ein Call of Duty: Black Ops 6 werdet ihr darauf also nicht installieren können. Dafür hat es ein paar andere interessante Eigenschaften (via 3D Juegos).

Passwort-Speicher oder Brief an die Ur-Enkel

Was kann das Gerät? Das Blaustahl Storage Device arbeitet mit FRAM, ferroelekrtischem RAM. Das macht den USB-Stick so langlebig und schnell, hat aber auch einen Preis. Für knapp 30 Euro bekommt ihr aktuell also gerade einmal 8 KB Speicherplatz – das reicht in etwa für 4 Seiten Text oder 8.000 Zeichen.

Der USB-Stick bringt zusätzlich einen eingebauten Text-Editor und 4 MB NOR Flash für die Firmware mit.

Das herausragendste Feature – neben der blauen LED – ist aber wohl die angesprochene Langlebigkeit. Laut Hersteller soll das Blaustahl Storage Device eure Daten mehr als 200 Jahre lang sicher aufbewahren, sofern es bei maximal 35 ° Celsius aufbewahrt wird. Bei Temperaturen ab 55 °C schmilzt die Lebensspanne auf 95 Jahre.

Der Stick soll außerdem extrem haltbar sein und 10^12 Lese- und Schreibzyklen bei 85 °C aushalten – das sind eine Billion.

Es ist zudem geplant, mit einem zukünftigen Firmware-Update auch Verschlüsselungs-Support bereitzustellen. Wenn ihr sehr kleine Dateien also sehr lange und sicher aufbewahren wollt, könnte das Gerät die richtige Wahl für euch sein.

Wozu ist das Ding gut? Laut Hersteller ist das Speicher-Gerät perfekt geeignet, um wichtige, aber für gewöhnlich eher kleine Dateien zu speichern. Einige der aufgelisteten Anwendungsbeispiele haben wir hier für euch:

Passwort-Speicher

Key-Speicher für Kryptowährung

Speicher für Notizen oder Listen

Geocaching

Zeitkapseln

Warum so Key-Speicher für Kryptowährungen sinnvoll ist, zeigt der Fall des Programmierers Stefan Thomas, der 2011 insgesamt 7.002 Bitcoins geschenkt bekam. Die waren damals kaum etwas wert, heute ist das jedoch ein Vermögen – es gibt nur einen Haken: Ein Deutscher hat noch 2 Versuche, um an 222 Millionen Euro heranzukommen – Ein Experte will ihm helfen, doch er lehnt die Hilfe ab