Black Myth: Wukong – Das meistgewünschte Spiel auf Steam bekommt starke Reviews, aber Fans toben wegen einer Wertung

Der Release des Action-RPGs Black Myth: Wukong wird mit Spannung erwartet. Auf Steam führt es die Liste der meistgewünschten Spiele an. Im Moment gibt es jedoch eine hitzige Diskussion um den Titel.

Was ist der aktuelle Stand? Kurz vor dem anstehenden Release von Black Myth: Wukong am 20. August 2024 fragen sich viele potenzielle Spieler, ob das Action-RPG mit den spektakulären Trailern mithalten kann oder doch eher in die Kategorie „Grafikblender“ fällt.

Die ersten Reviews zu Black Myth: Wukong erschienen am 16. August und machen durchaus Hoffnung: Auf Metacritic hat die PC-Version einen guten Score von 82 erhalten, bei 54 Kritikern. Generell scheint man sich einig zu sein, dass das Action-RPG zwar nicht unbedingt das Rad neu erfindet, aber mit knackigen Kämpfen und einer wunderschönen Optik glänzen kann.

Unsere Kollegen von GameStar hatten hingegen bereits die Möglichkeit, Black Myth: Wukong anzuzocken.

Hier geht es zum ersten Fazit auf GameStar (kostenpflichtiger PLUS-Artikel).

Kritik an Performance, Gameplay und Diversität

Was ist das für eine Wertung? In den sozialen Netzwerken erzürnen sich einige Nutzer gerade über eine Review der Entertainment-Website ScreenRant. Dort erhielt Black Myth: Wukong eine Wertung von 3/5.

Die flüssigen und spaßigen Kämpfe, atemberaubende Cinematografie und abwechslungsreichen Mechaniken werden positiv hervorgehoben. Abzüge gibt es jedoch für die Performance, das repetitive Gameplay und die mangelnde Inklusion und Diversität der Charaktere. Zudem werde die Spielwelt nicht effektiv genutzt und biete abseits der Bosse nur wenige Herausforderungen.

In ihrem Artikel erklärte die Autorin, dass sie sich als Frau nicht willkommen in der Spielwelt gefühlt habe. In den ersten 2 Kapiteln gebe es kaum bis keine weiblichen NPCs oder Bosse. Das decke sich zudem mit angeblich sexistischen Aussagen der Entwickler, über die IGN im November 2023 berichtet hatte.

Nutzer in den sozialen Medien schimpfen auf „woke Gaming-Presse“

Was ist die Diskussion? Auf X gibt es mehrere Threads, in denen die Review von ScreenRant diskutiert wird, einer der größten hat fast 475.000 Aufrufe (via X). Kritiker werfen der Autorin vor, sie habe ihre Wertung von ihrer persönlichen politischen Ideologie beeinflussen lassen.

Die Vorwürfe der sexistischen Äußerungen weisen Befürworter des Studios zurück. Außerdem kursieren Videos, in denen zu sehen ist, dass im weiteren Spielverlauf durchaus weibliche Gegner auftauchen.

Es scheint, als würde Black Myth: Wukong zum Gegenstand eines Kulturkampfes, wie er zuletzt auch um das PS5-Exclusive Stellar Blade tobte. Dabei wird sich eines Narratives bedient, laut dem westliche Spiele durch „woke“ Elemente ruiniert würden, während asiatische Spiele ohne diese vermeintlich aufgezwungene Agenda florieren würden. Zu sehen war das auch bei der Diskussion um die Berater-Firma Sweet Baby Inc.

Um diese Sichtweise zu stützen, werden Ausschnitte des Artikels gekonnt ignoriert oder aus dem Kontext gerissen: So wird behauptet, die Gaming-Presse „hasse“ das Spiel und versuche, es zu „canceln“, weil es ihren politischen Ideologien nicht entspreche.

Tatsächlich sind die Wertungen, wie eingangs erwähnt, jedoch überwiegend positiv. Selbst die 3/5 von ScreenRant entspricht gemäß der Metrik der Website einem „sehr gut“.

Dass diese Kritik nur einen verhältnismäßig kleinen Anteil des Artikels ausmacht und die Autorin betont, dass der Fokus ihrer Review das Gameplay sei, wird gekonnt ignoriert.

Aufgrund von Bedenken um die Sicherheit der Autorin hat ScreenRant ihren Namen mittlerweile aus dem Artikel entfernt.

Es sei jedoch gesagt, dass es sich bei diesen kritischen Stimmen nur um einen Teil der Spielerschaft handelt. Auf Reddit zeigen sich viele Nutzer durchaus zufrieden mit einem Score im 80er-Bereich.

Am Ende wird die Meinung der Spieler ausschlaggebend sein. Bis zum Release, zu dem sich die Fans dann endlich selbst ein Bild von dem Action-RPG machen können, bleibt es also noch spannend. Bis dahin findet ihr bei uns auf MeinMMO Alles zu Release, Spielzeit, Benchmark Tool und Editionen