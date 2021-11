Black Friday: Zwei tolle Gaming-Mäuse für MMOs und Shooter bekommt ihr aktuell richtig günstig

Ihr sucht noch nach einer guten Maus für MMOs oder Shooter? Aktuell bekommt ihr dank Black Friday bei Amazon und MediaMarkt zwei Top-Geräte von Roccat und Logitech.

Darum gehts: Ihr seid noch auf der Suche nach einer hervorragenden Gaming-Maus, die euch in zukünftigen Raids oder Gefechten begleiten soll? Dann solltet ihr euch die Angebote auf Amazon und MediaMarkt ansehen. Denn hier bekommt ihr aktuell zwei richtig gute Gaming-Mäuse zu einem richtig guten Preis:

Die Roccat Kone AIMO Remastered bekommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt für 35 Euro. Das ist das aktuell beste Angebot.

Die Logitech G502 Hero bekommt ihr aktuell für 32 Euro. Im Schnitt kostet die Maus rund 45 Euro und so günstig wie jetzt gab es die Maus nie (via geizhals.de)

Bei beiden Mäusen handelt es sich aus unseren Erfahrungen heraus und hervorragende Gaming-Geräte. Solltet ihr also aktuell noch nach einer Maus für euer Lieblingsspiel suchen, dann stellen wir euch hier die Geräte etwas ausführlicher vor.

Darum lohnt sich die Roccat Kone Aimo Remastered

Wir von MeinMMO hatten die Roccat Kone AIMO Remastered ausführlich getestet. Im Test waren wir vor allem von der sehr guten Ergonomie begeistert und von der ordentlichen Verarbeitung ebenfalls angetan. Die Maus liegt griffig in der Hand. Mit 8 Tasten habt ihr jede Menge Möglichkeiten, welche ihr über die umfangreiche Software konfigurieren könnt.

Dank der vielen Tasten eignet sich die Maus sowohl für Shooter als auch für Spiele wie MMOs, wo ihr viele Tasten braucht. An eine echte MMO-Maus, wie die Razer Naga Trinity, die es aktuell ebenfalls zum Bestpreis gibt, kommt die Kone AIMO Remastered nicht heran.

Grundsätzlich gibt es von einigen Usern Kritik und das können wir nach über 2 Jahren aktiver Nutzung einer Kone AIMO Remastered durchaus bestätigen. Sollte euch sowas stören oder solltet ihr kein Fan von einer schweren Gaming-Maus sein, dann dürfte die Roccat-Maus nichts für euch sein.

Eine sehr leichte Gaming-Maus von Roccat wäre beispielsweise die Roccat Burst Pro, die MeinMMO ebenfalls getestet hat. Eine Alternative wäre außerdem die Razer DeathAdder V2, welche sowohl leicht ist als auch auf gute und taktile Tasten-Switches setzt.

Roccat Kone AIMO Remastered für 35 Euro bei MediaMarkt kaufen*

Darum lohnt sich die Logitech G502

Die Logitech G502 Hero ist ein echter Klassiker unter den Gaming-Mäusen und gehört nicht umsonst zu den meistverkauften Geräten. Die Maus bietet euch 11 direkt programmierbare Tasten und das Mausrad bietet euch eine Option ohne Rasterung. Hinzu kommt, dass ihr sogar das Gewicht noch erhöhen könnt.

Wir von MeinMMO hatten Logitechs G502 ausführlich getestet und hatten die erfolgreiche Gaming-Maus mit der SteelSeries Rival 5 verglichen.

SteelSeries Rival 5 vs Logitech G502 Hero – Schlägt die neue Rival die meistverkaufte Maus der Welt?

Die Ergonomie der G502 fanden wir bequem und die Gaming-Maus von Logitech liegt gut in der rechten Hand. Hinzu kommt die etwas breitere Daumenablage, wodurch der Daumen nicht auf dem Mauspad, sondern direkt an der Maus anliegt. Dank ihren 11 programmierbaren Tasten ist die Maus außerdem extrem flexibel und so ziemlich in jedem Genre einsetzbar. Das Gewichtssystem ist zwar grundsätzlich eine coole Idee, in der Praxis haben wir das Gewicht aber so gut wie nie getauscht.

Die Mäuse haben euch nicht überzeugt, aber ihr sucht trotzdem spannende Angebote rund um den Black Friday? Dann haben wir auf MeinMMO ebenfalls ein paar Tipps für euch. In folgendem Artikel stellen wir euch eine handvoll spannender Angebote vor, die sich für euch lohnen könnten:

